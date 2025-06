Stellantis vince lo Smart Customer Award 2025

Stellantis si è aggiudicata il premio Smart Customer Awards 2025, uno dei più grandi eventi dedicati alla Customer Experience (CX) in America Latina, nella categoria Oro per l’Intelligenza Artificiale applicata alla Customer Experience. Il premio sottolinea l’innovazione dell’azienda con lo sviluppo di una soluzione unica di riconoscimento delle immagini basata sull’IA generativa su WhatsApp, che consente agli autisti di rispondere alle domande in modo rapido, pratico ed efficiente.

Stellantis è l’unica casa automobilistica ad aver ricevuto un premio nell’edizione di quest’anno

Unica casa automobilistica a ricevere un premio nell’edizione di quest’anno, Stellantis consolida la sua posizione di pioniere nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa applicata alle relazioni con i clienti nel settore automobilistico, rafforzando il suo impegno per l’innovazione, la trasformazione digitale e l’eccellenza nell’esperienza del consumatore. La cerimonia, che ha riunito 1.500 dirigenti ed esperti di CX provenienti da diversi settori, si è svolta ieri, 4 giugno, presso il Centro Congressi Frei Caneca di San Paolo.

“Vincere questo premio è il riconoscimento di come utilizziamo la tecnologia per trasformare l’esperienza dei nostri clienti. Investiamo costantemente in soluzioni digitali che rendono il percorso più semplice ed efficiente. Questa funzionalità di intelligenza artificiale generativa, che ci consente di riconoscere i segnali del cruscotto dalle immagini, rappresenta un altro passo nel nostro impegno per l’innovazione, l’accessibilità e l’eccellenza del servizio. Si tratta di una soluzione pionieristica nel settore automobilistico, sviluppata con l’affidabilità che contraddistingue i marchi Stellantis. Desidero ringraziare tutto il team, in particolare il team del Customer Care, che si è dedicato all’implementazione dello strumento e a garantire quotidianamente la qualità del nostro servizio clienti”, ha dichiarato Maiara Castro, Vicepresidente Qualità per il Sud America.

La soluzione pluripremiata è stata sviluppata in collaborazione con Blip, piattaforma leader di intelligenza conversazionale, e consente ai conducenti di porre domande sui propri veicoli in modo semplice, veloce e intuitivo, direttamente tramite l’app WhatsApp ufficiale di ciascun marchio Stellantis. Per farlo, il cliente deve semplicemente accedere al canale della casa automobilistica, selezionare il modello dell’auto e inviare un’immagine, un messaggio vocale o un SMS con la propria domanda. L’assistente digitale, gestito da Blip AI Agent, interpreta automaticamente il contenuto e fornisce una risposta immediata, senza bisogno di intervento umano.

Creato per risolvere una richiesta ricorrente da parte degli autisti, lo strumento elimina la necessità di consultare manuali o contattare il call center. Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale generativa e della tecnologia di riconoscimento delle immagini, è ora possibile chiarire dubbi all’istante, in modo pratico ed efficiente, direttamente tramite WhatsApp. Tra le funzioni più utilizzate c’è l’identificazione dei segnali del cruscotto, che può essere effettuata semplicemente inviando una foto tramite l’app.

La funzionalità fa parte dell’ecosistema digitale di Stellantis, che attualmente rappresenta oltre il 70% delle interazioni con i clienti tramite WhatsApp. L’aspettativa è che diventi uno standard nel percorso post-vendita, rafforzando la leadership di Stellantis nelle esperienze connesse.

Lanciata nell’ottobre 2024, la funzionalità è già disponibile sugli ultimi modelli dei marchi Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën, con un’estensione prevista all’intera flotta. I risultati dimostrano il successo dell’innovazione: l’80% delle richieste è stato risolto senza l’ausilio di un operatore, con un’accuratezza delle risposte dell’84,2% e un NPS (Net Promoter Score) dell’86,8%, a dimostrazione di un elevato livello di soddisfazione degli utenti.