Leapmotor accelera l’espansione europea con nuovi ingressi sul mercato

Leapmotor, uno dei marchi cinesi di veicoli elettrici in più rapida ascesa, ha superato quota 600 punti vendita e assistenza (POS) in Europa, rafforzando la propria presenza nel continente. Il traguardo rappresenta un passo chiave nella strategia del brand, orientata a rendere la mobilità elettrica più accessibile, innovativa e sostenibile.

Leapmotor punta a superare le 700 sedi nei mercati del G10 consolidando la sua posizione in Europa

Il risultato arriva a seguito di partnership e nomine strategiche avviate con il piano di sviluppo europeo lanciato nella seconda metà del 2024. Leapmotor punta ora a oltre 700 sedi entro fine 2025, nei mercati del G10 e tra i principali paesi importatori, con l’obiettivo di affermarsi come uno dei protagonisti del settore EV in Europa.

“Questa rapida espansione sottolinea il nostro impegno nel costruire un ecosistema di veicoli elettrici in Europa realmente incentrato sul cliente”, ha dichiarato Danilo Annese, Responsabile delle Operazioni Commerciali Europee di Leapmotor International. “Non stiamo solo ampliando la nostra presenza, ma stiamo anche garantendo ai proprietari di Leapmotor un supporto e un servizio completi ovunque si trovino”.

La crescita strategica di Leapmotor si basa sullo sviluppo di una solida rete di concessionari e centri di assistenza, garantendo ai clienti un’assistenza rapida, affidabile e locale. Grazie all’espansione in corso e a quella pianificata, il tempo medio di percorrenza per raggiungere un punto vendita e assistenza Leapmotor scenderà al di sotto dei 25 minuti in tutta Europa.

Questa vicinanza aumenta la comodità del cliente, rafforza la fiducia nel marchio e favorisce tempi di risposta più rapidi per l’assistenza e la disponibilità dei ricambi: fattori cruciali per migliorare l’esperienza di possesso di veicoli elettrici.

Nelle ultime due settimane, Leapmotor è entrata in sette nuovi mercati europei attraverso partnership di alto profilo. In Irlanda Leapmotor ha stretto una partnership con Gowan Auto , distributore leader nel settore automobilistico e membro del Gruppo Gowan, per avviare le operazioni in Irlanda. Gowan Auto, già importatore di tutti i marchi Stellantis e Honda, ospiterà Leapmotor presso il suo modernissimo Centro di Distribuzione di Citywest, Dublino . I clienti irlandesi potranno acquistare la city car T03 e la C10 , disponibili sia in versione BEV che REEV, a partire da settembre 2025 .

Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Croazia: Leapmotor sta ampliando la sua collaborazione con il Gruppo Emil Frey , uno dei rivenditori di componenti automobilistici più affermati in Europa. Già importatore ufficiale in Svizzera, Emil Frey introdurrà ora Leapmotor in questi cinque paesi, sfruttando la sua ampia infrastruttura di vendita al dettaglio e post-vendita per supportare la crescita e l’esperienza del cliente.

Bulgaria: Leapmotor ha firmato un accordo con SFA Automotive LTD , distributore di fiducia dei marchi Stellantis, per introdurre la sua gamma in Bulgaria. Il lancio include i modelli T03 e C10 , supportati da una rete locale in continua espansione di centri di vendita e assistenza.

La strategia europea di Leapmotor si basa sulla capillarità e sulla vicinanza al cliente , garantendo che ogni automobilista sia sempre a portata di mano con un supporto esperto. Questa attenzione non solo aumenta la soddisfazione, ma supporta anche una più ampia adozione della mobilità elettrica nei mercati maturi ed emergenti. Mentre Leapmotor si espande in tutta Europa, il suo impegno è sempre rivolto a fornire tecnologie EV all’avanguardia , un valore eccezionale e un’esperienza di proprietà impeccabile .