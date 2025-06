Fiat Pulse con motore 1.0 Firefly per sfidare il SUV di Volkswagen in Brasile

In Brasile di recente è stata svelata Fiat Pulse 2026. Adesso però dal Sud America giunge notizia che presto la gamma del SUV compatto di Fiat potrebbe essere arricchita da un nuovo modello entry level dotato dello stesso motore 1.0 Firefly da 71 cavalli già usato in quel continente da Citroen Basalt. Questo servirebbe a dare serio filo da torcere al SUV rivale Volkswagen Tera che di recente ha introdotto una versione base con motore 1.0 MPI.

In Brasile si vocifera dell’arrivo di una nuova versione base per Fiat Pulse

La notizia che potrebbe arrivare una nuova versione di Fiat Pulse è rimbalzata dal Brasile dove un misterioso prototipo del SUV è stato nuovamente avvistato in strada. Se il suo arrivo sarà confermato, la Fiat Pulse sarà equipaggiata con il motore 1.0 Firefly che eroga 71 CV a 6.000 giri/min e una coppia di 10 kgfm a 3.250 giri/min con la benzina. Con l’etanolo, la potenza sale a 75 CV a 6.000 giri/min e una coppia di 10,7 kgfm a 3.250 giri/min. Il motore sarà abbinato a un cambio manuale a cinque marce.

Fiat Pulse 1.0 Firefly 2026 dovrebbe seguire la ricetta delle versioni d’ingresso, uscendo dalla fabbrica con maniglie delle portiere e specchietti non verniciati, come già avviene per la versione Drive 1.3 Firefly.

La nuova versione di Fiat Pulse entry level con motore Firefly 1.0 in linea con la versione Firefly di Drive 1.3, dovrebbe dunque offrire una dotazione completa e moderna. Di serie dovrebbe includere fari e fanali posteriori a LED, indicatori di direzione laterali a LED, apertura elettrica del bocchettone carburante, quattro airbag, allarme antifurto, e avvisi per cinture non allacciate. La climatizzazione è automatica e digitale, mentre il sistema multimediale touchscreen da 8,4″ supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, con Bluetooth, comandi vocali e doppia porta USB (più una posteriore). Presenti anche cruise control, computer di bordo, volante e sedile conducente regolabili, e comandi al volante. Per la sicurezza e la guida assistita troviamo ESP, ASR, hill holder, ABS con EBD, TC+, avviso frenata d’emergenza (ESS), sistema ISOFIX, iTPMS e funzione “seguimi a casa”. Il veicolo dispone inoltre di cerchi da 16″, vetri oscurati, specchietti regolabili elettricamente e ruota di scorta temporanea, con serrature e alzacristalli elettrici.