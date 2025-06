Nuova Fiat 500 ibrida: il prototipo avvistato in strada, manca pochissimo al debutto

Nelle scorse ore sul web sono apparse le prime foto spia della nuova Fiat 500 ibrida in strada. La vettura è stata immortalata a Torino nei pressi dello stabilimento Stellantis di Mirafiori dove l’auto sarà prodotta a partire dal prossimo mese di novembre. Dovrebbe ormai mancare davvero pochissimo al suo debutto che dovrebbe avvenire ufficialmente nei primi giorni del prossimo mese di luglio.

Primo avvistamento in strada per la nuova Fiat 500 ibrida

Come già si era intuito dalle stesse foto pubblicate nelle scorse settimane da Fiat direttamente dalla linea di produzione di Mirafiori, esteticamente parlando le differenze con la versione elettrica saranno davvero poche. La nuova Fiat 500 ibrida, fatta eccezione per la presa d’aria frontale sotto il logo 500, sarà praticamente identica alla Fiat 500e. Si dice che la nuova versione di 500 possa integrare nel suo nome anche “Torino”. Già in passato era circolata questa notizia che pare essere sempre più vicina a concretizzarsi.

Con l’arrivo del nuovo motore termico derivato dalla Panda, già confermato da Fiat, la nuova Fiat 500 ibrida adotterà un cambio manuale a sei marce. Questa novità comporterà la revisione della parte inferiore della plancia, che dovrà accogliere la leva del cambio al posto dell’attuale modulo con ricarica wireless e selezione marce tramite pulsanti. Oltre all’introduzione del pedale della frizione, l’abitacolo non subirà grandi variazioni. Sono attesi solo nuovi abbinamenti di materiali e colori specifici per la versione termica, che diventerà la nuova variante d’ingresso della gamma 500, affiancando le versioni elettriche già disponibili. Come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi il motore sarà 1.0 mild hybrid da 70 CV.

Nuova Fiat 500 ibrida dunque dovrebbe essere presentata a luglio con la produzione che partirà a novembre e gli ordini che si apriranno subito prima. L’arrivo in concessionaria dovrebbe avvenire entro fine anno con i prezzi che si conosceranno quando partiranno gli ordini. Si vocifera di un prezzo di partenza di poco inferiore ai 20 mila euro.