FIAT e FIAT Professional guidano il mercato italiano a maggio e nel 2025

A maggio, FIAT e FIAT Professional si confermano ai vertici del mercato italiano sia per quanto riguarda le autovetture sia per i veicoli commerciali, grazie anche al successo di modelli chiave come Pandina e Ducato. Entrambi sono prodotti in Italia, rispettivamente negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Atessa, e continuano a dominare i loro segmenti.

FIAT e FIAT Professional a maggio si confermano al vertice dei rispettivi mercati

Secondo l’elaborazione dei dati Dataforce, il gruppo ha totalizzato 16.631 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 10,6 per cento. Il contributo maggiore arriva da Pandina, che con 8.202 immatricolazioni nel solo mese di maggio e quasi 54.874 nei primi cinque mesi dell’anno, si conferma la vettura più venduta in Italia, distanziando nettamente la seconda classificata. Intanto, sono iniziate le prime consegne della nuova Grande Panda, che si affianca a Pandina nel segmento B e rappresenta il primo passo nel rinnovamento della gamma FIAT.

Crescono ancora i risultati della 600 Hybrid, che con 2.754 immatricolazioni a maggio consolida la sua presenza sul podio del segmento. Ottime anche le performance della Topolino, che continua a dominare il mercato dei quadricicli elettrici, raggiungendo una quota del 37 per cento in un contesto di crescita. Sul fronte dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma primo marchio in Italia con 4.752 immatricolazioni a maggio, pari al 28,6 per cento di quota di mercato.

Anche nei dati cumulati da inizio anno il brand mantiene la leadership con 21.143 immatricolazioni e una quota del 26,3 per cento, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra i modelli spiccano le performance del Ducato, che con 1.832 immatricolazioni è ancora il veicolo commerciale più venduto in Italia. Ottimi risultati anche per Doblò e Scudo, che si posizionano al primo posto nei rispettivi segmenti di mercato.