Alfa Romeo: il 10 giugno sarà svelato un nuovo capitolo della storia del marchio

In un breve comunicato stampa pubblicato negli scorsi minuti Alfa Romeo avvisa tutti che il prossimo 10 giugno il CEO Santo Ficili e e Cristiano Fiorio, Responsabile Marketing, Comunicazione e Progetti Strategici, saranno protagonisti di un evento stampa digitale in cui sarà rivelato un nuovo audace capitolo nella storia della casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo: in arrivo un nuovo audace capitolo della sua storia

Al momento non è chiaro di cosa esattamente si possa trattare. Il titolo della conferenza stampa è il seguente: “Dove scorre la passione, inizia il cambiamento. Un nuovo, audace capitolo è in arrivo”. Ovviamente si potrebbe trattare di un qualcosa legato al debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio che inizialmente doveva essere presentata questa estate ma che a causa di alcuni problemi legati all’implementazione dei motori termici dovrebbe essere posticipata a fine anno o all’inizio del prossimo. Ovviamente come già vi abbiamo scritto in più occasioni non è da escludere si possa trattare di una sorta di anteprima o del debutto della versione elettrica che a quanto pare è pronta già da tempo.

Al momento non possiamo nemmeno escludere si tratti di altro. Ad esempio potrebbe essere il momento di comunicare il nuovo piano industriale a cui già da tempo lavora il nuovo CEO Santo Ficili. Non è da escludere che nel corso della medesima conferenza vi possa essere spazio per entrambe le cose con l’anteprima di Stelvio e nuove informazioni sui futuri piani del brand premium di Stellantis.

Tra pochi giorni comunque avremo le idee più chiare in proposito. Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà solo il primo di una lunga serie di modelli che dovrebbero arrivare nei prossimi anni sempre che nel frattempo non siano cambiati piani. Nel 2026 toccherà alla nuova Giulia e poi a seguire nel 2027 una nuova segmento E e poi nel 2028 forse l’erede di Tonale. Infine si vocifera anche di un altro modello che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione ma su cui ancora vi sono solo indiscrezioni.