Fiat Strada chiude maggio con oltre 50mila unità vendute in Brasile

Fiat Strada, il veicolo più venduto in Brasile da oltre quattro anni, ha chiuso il mese di maggio con 51.207 unità vendute nei primi cinque mesi del 2025. Con questo risultato, il modello continua a guidare il mercato con una quota del 5,5%. Fiat si conferma al primo posto con 46.082 unità immatricolate nel mese, con un vantaggio di oltre 8.500 unità sul secondo modello. Da inizio anno, il marchio ha venduto 199.562 veicoli, rappresentando il 21,4% del mercato.

A maggio, altri due modelli Fiat sono comparsi nella classifica delle 10 auto più vendute nel Paese: Argo al 4° posto, con 9.063 unità immatricolate, e Mobi al 6° posto, con 6.459 immatricolazioni. Entrambi hanno contribuito a portare Fiat al vertice tra le berline a due volumi nel mese, con una quota del 27,4% nel segmento. Con questo risultato, Argo completa anche la classifica come terza auto più venduta dall’inizio dell’anno con 36.565 unità.

Come il mese scorso, a maggio Fiat si è distinta tra i SUV ibridi, guidando il segmento con 4.300 unità immatricolate e una quota di mercato del 32%. Questo mese, il marchio ha lanciato la gamma 2026 di Fiat Pulse, che ha presentato diverse novità che rafforzano il modello come opzione tecnologica, versatile e accessibile nel segmento e continua a essere l’unico ibrido tra i suoi concorrenti.

“La Strada si conferma ogni mese l’auto preferita dai brasiliani. Vendere oltre 50.000 unità in soli cinque mesi è un riflesso diretto della robustezza, versatilità e affidabilità che il nostro pick-up di punta offre ogni giorno ai nostri clienti. I nostri risultati confermano inoltre il ruolo di leadership di Fiat in diversi segmenti chiave del mercato, tra cui i SUV ibridi, dimostrando che siamo sulla strada giusta investendo in veicoli sempre più accessibili alla realtà dei consumatori brasiliani”, ha dichiarato Federico Battaglia, Vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

Fiat è stata leader negli altri segmenti questo mese. Tra i pick-up, Fiat ha registrato una quota del 42,8%, con la Strada in testa tra i B-Pickup, con 11.842 unità immatricolate a maggio, e il Toro tra i C-Pickup, che ha raggiunto le 4.690 immatricolazioni nel mese. Nella categoria dei furgoni, il Fiorino è stato leader nella categoria B-Van con 2.518 unità vendute.