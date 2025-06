Alfa Romeo continua il successo in Austria: ecco come sono andate le vendite a maggio 2025

Alfa Romeo, storico marchio automobilistico, celebra un ottimo risultato a maggio in Austria. Le vendite sono aumentate del 16%, raggiungendo le 129 unità, un risultato mensile impressionante. Dall’inizio dell’anno la casa automobilistica milanese è riuscita ad aumentare le sue vendite in Austria del 33 per cento: sono già state vendute 638 vetture. Nei primi 4 mesi, la nuova Alfa Romeo Junior si è classificata al 1° posto nel segmento B-Premium.

Nei primi 4 mesi, la nuova Alfa Romeo Junior si è classificata al 1° posto nel segmento B-Premium

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, ha dichiarato in conferenza stampa: “Il nostro marchio continua a dimostrare la sua forza in Austria. Un aumento del 16% a maggio non è solo un numero: è un chiaro segno della passione che i nostri clienti nutrono per il nostro brand. Anche la quota di veicoli elettrici del 24% è molto positiva e significativa. Il nostro marchio iconico vive di emozioni, stile e prestazioni, ed è proprio questo che si riflette in questo successo. Ringraziamo la community degli alfisti per la fiducia e l’entusiasmo dimostrati!” Ci sono novità nella gamma di modelli: gli appassionati dell’auto premium italiana possono ora trovare nelle concessionarie anche Junior Q4 a trazione integrale, mentre Junior Veloce sarà presto lanciata in Austria.

Grégory Hardouin ha commentato: “L’ultimo modello della nostra gamma, la Junior, sta contribuendo in modo significativo al successo del marchio premium italiano e continuerà a farlo anche in futuro. Circa due terzi delle vendite sono attualmente attribuibili all’Alfa Romeo Junior. Dopo l’Alfa Romeo Junior Q4 a trazione integrale, sarà presto disponibile un altro veicolo ricco di emozioni: l’Alfa Romeo Junior Veloce, una vettura ad alte prestazioni da 207 kW / 280 CV. Accelera da zero a 100 km/h in 5,9 secondi. Con questo ampliamento della gamma, abbiamo ampliato la nostra offerta per i clienti, in attesa del prossimo aggiornamento del modello. ” Tra l’altro, la nuova Alfa Romeo Junior è stata una delle sette finaliste per l’elezione del premio “Auto dell’anno 2025”.