Opel consegna 140 Rocks elettriche ai Fletcher Hotels

Fletcher Hotels aggiunge una nuova dimensione all’esperienza dei suoi ospiti, puntando sempre più sulla mobilità sostenibile. La catena alberghiera sta ampliando in modo significativo la sua offerta di mobilità elettrica, includendo tra le novità gli Opel Rocks. Opel fornisce complessivamente 140 veicoli elettrici, in collaborazione con il partner specializzato per la mobilità SURE Mobility. Oltre ai veicoli Opel Rocks, questa importante aggiunta sostenibile comprende anche veicoli elettrici a due ruote e biciclette da carico, offrendo così soluzioni diversificate e rispettose dell’ambiente per gli ospiti.

La compatta Opel Rocks biposto, disponibile presso i Fletcher Hotels, coniuga un design accattivante con la maneggevolezza e lo spazio sufficiente per borse e altri oggetti per una gita giornaliera. Con un’autonomia di 75 chilometri e una velocità massima di 45 km/h, Opel Rocks è ideale per le escursioni nella zona. Grazie alle sue emissioni zero e alla facilità di ricarica elettrica – al 100% in circa quattro ore – Opel Rocks rappresenta un modo sostenibile ed elegante per esplorare la zona circostante gli hotel.

Le prime Opel Rocks saranno disponibili questo mese negli hotel della Zelanda e del Veluwe. Saranno disponibili in tutti i 117 Fletcher Hotels nei Paesi Bassi nel corso dell’anno. Con l’introduzione dei quadricicli di Opel, Fletcher Hotels risponde alla crescente domanda da parte degli ospiti degli hotel di soluzioni di mobilità accessibili e sostenibili durante il loro soggiorno. Gli ospiti possono prenotare facilmente le Opel Rocks online e tramite i display digitali presenti negli hotel.