Stellantis: sono 15 i veicoli sviluppati partendo dalla Peugeot 208

Jeep Avenger, Lancia Ypsilon, Fiat 600, Alfa Romeo Junior sono solo le prime di una lunga serie di novità che il gruppo Stellantis sta per lanciare nei prossimi mesi. Tutti questi veicoli condividono una caratteristica comune: sono costruiti sulla piattaforma CMP, introdotta per la prima volta con la Peugeot 208 nel 2012 e aggiornata nel 2019. Attualmente, una dozzina di modelli del gruppo Stellantis utilizzano questa base tecnica.

Sono circa 15 i modelli di Stellantis che sono derivati dalla Peugeot 208

Questo rappresenta un primato che supera la consueta standardizzazione delle vetture del gruppo Volkswagen. Secondo una fonte interna al gruppo, almeno la metà dei componenti sono comuni tra questi modelli del gruppo Stellantis. Questi veicoli vengono distribuiti tra le fabbriche che producono modelli simili. Ad esempio, lo stabilimento spagnolo di Saragozza produce la Opel Corsa e la Peugeot 208, che condividono il 75% dei componenti, secondo Gilles Le Borgne, ex capo della ricerca e sviluppo di PSA e attualmente in Renault. In questo sito è iniziata anche la produzione congiunta della Lancia Ypsilon, la cui parte inferiore è identica a quella della Peugeot 208, eccetto per alcune modifiche. La piccola italiana condivide circa il 60% dei componenti con la Peugeot 208, stima François Daviaud, responsabile del progetto.

Il sito slovacco Stellantis di Trnava si sta ora concentrando su una nuova gamma di veicoli basati su una versione semplificata della piattaforma “CMP”, denominata “Smart Car“. Questo stabilimento produce la nuova piccola C3, le cui prime consegne ai clienti sono previste per settembre, e si prepara a produrre il derivato SUV C3 Aircross, disponibile tra ottobre e novembre. Anche la Opel Frontera, clone della C3 Aircross, verrà prodotta nello stesso luogo. La nuova C3 utilizza “il 25% di componenti in meno” rispetto alla vecchia generazione, sviluppata su una piattaforma più datata, secondo Thierry Koskas, direttore della Citroën.

Lo stabilimento polacco di Tichy (ex sito Fiat Chrysler) produce tre piccoli SUV tecnicamente identici sulla stessa piattaforma “CMP”: la Fiat 600, la Jeep Avenger e la nuova Alfa Romeo Junior. Questa rigorosa standardizzazione industriale e tecnica, fonte di significative economie di scala, è una delle chiavi della redditività di Stellantis. Nel 2023, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares si è affermata come leader di margine tra le principali case automobilistiche, a pari merito con Mercedes. Il margine operativo del gruppo franco-italo-americano, come quello della casa tedesca specializzata nel segmento di alta gamma, si attesta al 12,8%.