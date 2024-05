Alfa Romeo Junior: anche in Germania aperti gli ordini per le versioni entry level

La nuova Alfa Romeo Junior è ora ordinabile anche nella versione entry-level. Come promesso da Jean Philippe Imparato, amministratore delegato Alfa Romeo, in occasione della première mondiale, il SUV compatto parte da un prezzo di listino inferiore ai 30.000 euro. La versione Ibrida è disponibile a partire da 29.500 euro. I prezzi dell’Alfa Romeo Elettrica 100% elettrica partono da 39.500 euro.

In Germania aperti gli ordini per le versioni base di Alfa Romeo Junior

La dotazione di serie della nuova Alfa Romeo Junior prevede cerchi in lega leggera nel formato da 17 pollici per la variante Ibrida e da 18 pollici per la variante Elettrica. I fari e le luci posteriori utilizzano la tecnologia LED e hanno la caratteristica disposizione 3+3. Lo Scudetto, la griglia del radiatore a forma di V caratteristica dell’Alfa Romeo, è progettata nel design Leggenda. La calandra riporta la classica scritta Alfa Romeo. Paraurti, minigonne laterali e passaruota hanno accenti neri.

Lo strumento centrale dietro il volante sportivo a fondo piatto è un display TFT completamente digitale con una diagonale dello schermo di 10,25 pollici (26 centimetri). Il design Cannocchiale fa riferimento ai modelli storici dell’Alfa Romeo. Il sistema di infotainment Alfa TM Connect, gestito tramite un touchscreen da 10,1 pollici, garantisce connettività e intrattenimento a bordo. I rivestimenti dei sedili in tessuto sono bicolore blu e nero con effetto camo e lo stemma del Biscione come elemento decorativo. Come materiale per i pannelli delle porte, la console centrale, i braccioli e il cruscotto viene utilizzata la pelle artificiale blu scuro. Fanno parte della dotazione di serie anche il controllo della dinamica di guida Alfa DNA TM e, sull’Alfa Romeo Junior Ibrida, i paddle aggiuntivi dietro al volante.

L’equipaggiamento di sicurezza di serie dell’Alfa Romeo Junior comprende, tra le altre cose, sei airbag nonché i sistemi elettronici di assistenza alla guida, sistema di avviso di collisione con funzione di frenata di emergenza autonoma, avviso di deviazione dalla corsia, riconoscimento dei segnali stradali, assistente di attenzione, controllo adattivo della velocità, pioggia e sensori di luce e sensori di parcheggio posteriori.

La tecnologia Mild Hybrid della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida combina un motore a benzina da 1,2 litri da 100 kW (136 CV) con un motore elettrico che fornisce ulteriori 21 kW di potenza in determinate situazioni di guida. Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt, che viene caricata solo durante la guida, ad esempio attraverso il recupero in frenata. L’Alfa Romeo Junior Ibrida raggiunge una velocità massima di 206 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi. La tecnologia di propulsione ibrida consente anche la guida puramente elettrica su brevi distanze.

Alfa Romeo Junior Elettrica è dotata di una batteria agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh. Il motore elettrico da 115 kW (equivalenti a 156 CV) raggiunge un’autonomia fino a 410 chilometri nel ciclo WLTP o fino a 592 chilometri nella pura guida cittadina. La ricarica rapida con 100 kW (corrente continua) carica la batteria dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. La nuova Junior Elettrica offre di serie anche un caricabatterie di bordo da 11 kW e una pompa di calore per un controllo ottimale della pretemperatura della batteria. La velocità massima della vettura è limitata a 150 km/h. Il SUV elettrico accelera da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi.