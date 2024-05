La nuova Jeep Wagoneer S sarà prodotta in Messico

La nuova Jeep Wagoneer S sarà presentata oggi con un evento dedicato in programma a New York. Sul nuovo SUV elettrico del costruttore americano di casa Stellantis giungono però le prime indiscrezioni relative allo stabilimento scelto per la produzione in serie. Il nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni a marchio Jeep sarà infatti prodotto, con molta probabilità, presso lo stabilimento Stellantis di Toluca in Messico; il medesimo stabilimento dove oggi Jeep produce la Compass.

Come è noto, la nuova Jeep Wagoneer S rappresenterà il primo veicolo elettrico a batteria di Jeep destinato ai mercati statunitense e canadese, al contrario di quanto fatto con la Jeep Avenger (prima vera elettrica del marchio) destinata al mercato europeo. Al centro della nuova Wagoneer S ci sarà la nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, adottata per la prima volta già dalla nuova Dodge Charger e che in futuro sarà alla base delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, così come del futuro E-SUV destinato al mercato americano, così come di nuovi modelli a marchio Chrysler, Dodge e Maserati.

Altri dettagli sulla Jeep Wagoneer S sono stati diramati qualche giorno fa

Sebbene la presentazione della nuova Jeep Wagoneer S è fissata soltanto per oggi, già nei gironi scorsi il costruttore aveva mostrato alcune immagini del SUV e aveva diramato alcuni dettagli in merito al suo propulsore elettrico. Un’unità in grado di erogare fino a 600 cavalli di potenza per una coppia di 836 Nm; dati che permettono di raggiungere i 100 km/h, da fermo, nel giro di appena 3,4 secondi producendo quindi riscontri più consistenti rispetto a quelli della già esasperata Jeep Gran Cherokee Trackhawk.

Le indiscrezioni sullo stabilimento produttivo individuato dal costruttore per la produzione della nuova Jeep Wagoneer S sono state diffuse da Auto News; sebbene ulteriori dettagli ufficiali dovremmo conoscerli probabilmente durante la presentazione odierna.

Tuttavia non sono soltanto i valori prestazionali a entusiasmare gli appassionati e i sostenitori del marchio; sebbene il costruttore non abbia specificato le caratteristiche del pacco batteria adottato, la Jeep Wagoneer S dovrebbe garantire percorrenze nell’ordine dei 500 chilometri con una singola ricarica. Dopo la presentazione odierna è probabile che il nuovo SUV elettrico di casa Jeep arriverà anche su altri mercati a livello globale.