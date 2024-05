La nuova Alfa Romeo Tonale a Melfi e l’E-SUV a Detroit dal 2027

Come è noto, il piano prodotto a marchio Alfa Romeo passa dalla presentazione di un nuovo modello ogni anno. L’eccezione potrebbe però essere ragionata nel 2027 quando secondo alcune indiscrezioni il Biscione potrebbe presentare due nuovi modelli. Stiamo parlando, nello specifico, della nuova generazione di Alfa Romeo Tonale e dell’inedito E-SUV destinato al mercato americano e ivi prodotto.

Il passaggio da qui al 2027 prevede, tuttavia, l’arrivo sul mercato delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che a dispetto di quanto fatto con le generazioni differenti si scambieranno le rispettive introduzioni sul mercato. Come sappiamo già, la nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio (codice interno 951/A5U) arriverà sul mercato a partire dal prossimo anno precedendo quindi la nuova Alfa Romeo Giulia (codice interno 953/A5S) che arriverà solamente a partire dal 2026. In entrambi i casi è noto che entrambi i modelli saranno prodotti presso l’attuale stabilimento produttivo di Cassino, adoperando come base la nuova architettura STLA Large di casa Stellantis rivista sulla base dell’apporto della raffinata piattaforma Giorgio sula quale oggi sono basati entrambi i modelli di Segmento D del Costruttore del Biscione.

La nuova generazione di Alfa Romeo Tonale cambia casa

Da un documento pubblicato da CocheSpias emergono alcune indiscrezioni molto interessanti sul futuro che verrà per ciò che riguarda i nuovi modelli a marchio Alfa Romeo, al di là delle già citate Giulia e Stelvio. Lo stralcio del documento che pubblichiamo di seguito sembrerebbe piuttosto attendibile e riporta le previsioni di vendita di ogni singolo modello a marchio Alfa Romeo, così come il sito produttivo dedicato.

Il documento apparso su CocheSpias

Emerge quindi che a partire dal 2027 arriveranno due nuovi modelli. Accanto al già programmato E-SUV (codice interno A6U) ci sarà spazio anche per una nuova generazione di Alfa Romeo Tonale. Il C-SUV, che attualmente sta rimpolpando i numeri di vendita del Biscione in attesa dei dati relativi alla nuova Alfa Romeo Junior, cambierà piattaforma e di conseguenza anche lo stabilimento produttivo abbandonando l’attuale “casa” di Pomigliano d’Arco.

La nuova generazione di Alfa Romeo Tonale (codice interno A4U) adotterà innanzitutto la nuova piattaforma STLA Medium, abbandonando la Small condivisa con la Jeep Compass, migrando contemporaneamente verso lo stabilimento di Melfi dove trovano posto tutti i modelli realizzati sulla base di questa piattaforma. I valori dimensionali non dovrebbero quindi cambiare, rispetto a quanto già visto attualmente, e soprattutto manterrà le forme e le prerogative tipiche di un SUV di medie dimensioni.

L’E-SUV sarà prodotto invece a Detroit

Nelle intenzioni inziali del marchio in relazione ad un SUV di grandi dimensioni, probabilmente disponibile anche in una variante a sette posti, c’era la volontà di destinare il modello esclusivamente al mercato americano. Il futuro E-SUV, esclusivamente elettrico, a marchio Alfa Romeo arriverà anch’esso nel 2027 e sarà prodotto negli Stati Uniti; nello specifico, basandoci sul documento condiviso da CocheSpias, lo stabilimento scelto sarebbe quello Stellantis di Jefferson North a Detroit nel Michigan.

Il futuro SUV di grandi dimensioni sarà basato ancora sulla piattaforma STLA Large già adoperata per le prossime Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Su entrambi i modelli mancano ancora dichiarazioni e comunicazioni ufficiali, ma la linea sembra essere stata tracciata.