Opel: con i fari Intelli-Lux LED addio alle strade buie

Con l’arrivo dell’autunno fuori c’è sempre meno sole e le giornate si accorciano. Per gli automobilisti ciò significa la necessità di prestare maggiore attenzione durante la guida, poiché la visibilità peggiora nel tardo pomeriggio. Tuttavia, per gli automobilisti Opel questo non è un problema. La tecnologia antiriflesso adattiva Intelli-Lux LED è disponibile in tutti i segmenti di auto del marchio tedesco, a partire dall’ultima generazione di Corsa e dall’accattivante Opel Mokka. L’ultima generazione di fari anteriori pixel Intelli-Lux LED opzionali è disponibile anche su Astra, Astra Sports Tourer e Grandland.

Illuminazione innovativa su tutti i modelli Opel: tecnologia Intelli-Lux LED adattiva e antiriflesso

Il marchio tedesco ha dimostrato come rende le sue innovazioni accessibili a tutti offrendo la piccola vettura Corsa con fari a matrice Intelli-Lux LED a partire dal 2019. Gli ingegneri lavorano costantemente su ulteriori miglioramenti e il modello di prossima generazione trae naturalmente vantaggio da questo impegno. Di conseguenza, i fari a matrice della nuova Corsa sono costituiti da 14 elementi LED controllati individualmente – proprio come nella Mokka – che forniscono una luminosità da stadio, “tagliando fuori” gli altri utenti della strada con una precisione ancora maggiore di prima.

Opel Astra e Grandland portano la tecnologia dei fari pixel Intelli-Lux LED a un livello ancora più alto. Con un totale di 168 elementi LED (84 in ciascun faro), i fari pixel Intelli-Lux LED creano sempre uno schema luminoso uniforme, senza abbagliare gli altri utenti della strada. I fari con le caratteristiche lenti strette “tagliano” i veicoli in arrivo dal raggio luminoso. Ciò avviene con estrema precisione, in frazioni di secondi. La restante zona rimane completamente illuminata dagli abbaglianti. Astra e Grandland stabiliscono quindi gli standard nelle loro classi.

La tecnologia Intelli-Lux LED è superiore all’illuminazione allo xeno e convenzionale perché il fascio luminoso è più preciso e potente. Quando l’auto esce da un centro abitato, i fari a matrice passano automaticamente alla modalità abbagliante, ma la lunghezza e la distribuzione del fascio di luce vengono costantemente adattate. Gli altri utenti della strada non vengono quindi accecati, mentre il resto della strada e i suoi dintorni sono ancora ben illuminati. I segmenti LED si riaccendono automaticamente quando le luci degli altri veicoli scompaiono dal campo visivo del sistema.

Grazie ai fari Intelli-Lux LED, gli automobilisti possono notare molto prima gli oggetti sul ciglio della strada. Hanno quindi più tempo per reagire, ad esempio quando un animale corre improvvisamente sulla strada. I sistemi Intelli-Lux LED non solo aumentano la sicurezza, ma sono anche belli. Nelle nuove Corsa, Mokka, Astra e Grandland, i fari sono parte integrante del caratteristico cruscotto anteriore dell’Opel Vizor.