Opel Corsa Electric Yes: arriva la nuova edizione speciale

La nuova edizione speciale Opel Corsa Electric Yes è una edizione speciale della famosa auto che deriva dalla straordinaria campagna pubblicitaria Yes, of Corsa. Questa versione esclusiva dell’utilitaria tedesca più popolare degli ultimi anni catturerà l’attenzione con il suo look sportivo GS, caratterizzato dalla speciale vernice Rekord Red e dal tetto nero a contrasto. La Opel Corsa Electric Yes, completa di numerose caratteristiche tecnologiche e di comfort, è ora disponibile a soli 109 euro al mese.

Con l’edizione speciale “Yes, of Corsa”, la campagna prende vita portando dalla TV alla strada un’esperienza unica

La nuova edizione speciale Opel Corsa Electric Yes cattura l’attenzione sin dal primo sguardo, offrendo un design accattivante da ogni angolazione. All’avanguardia, la Opel Corsa vanta fieramente il distintivo volto del marchio Opel Vizor nella parte anteriore, mentre il nome del modello è in evidenza sul retro insieme all’emblema #YES. L’esclusiva verniciatura Rekord Red conferisce un tocco audace, in netto contrasto con il tetto nero, gli specchietti retrovisori esterni neri e i cerchi in lega leggera neri da 16 pollici.

Oltre al vivace Rekord Red, i clienti hanno la possibilità di personalizzare la propria edizione Yes con altri colori sorprendenti. La Opel Corsa Electric Yes continua a sorprendere anche all’interno, con contrasti evidenti che catturano l’attenzione. Per i guidatori e i passeggeri anteriori, sedili sportivi in tessuto/pelle premium offrono comfort e supporto, con accenti rossi che accentuano il suo carattere sportivo. Mentre il rivestimento del tetto rimane scuro, altri dettagli interni si distinguono in bianco, aggiungendo un tocco di luminosità all’abitacolo.

Oltre ai numerosi sistemi di assistenza di serie come il sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start”, il parking pilot posteriore e il climatizzatore automatico, la Opel Corsa Electric Yes offre un’esperienza di guida ancora più piacevole. Gli occupanti possono godere di un’esperienza di infotainment multimediale completa, con supporto per Apple CarPlay e Android Auto tramite uno schermo touch a colori da 10 pollici, integrazione wireless con smartphone e accesso ai servizi OpelConnect.

La Opel Corsa Electric Yes offre un’esperienza di guida eccezionale fin dal primo tocco sull’acceleratore, grazie al suo motore elettrico da 100 kW/136 CV e alla coppia di 260 Newton metri. Con una batteria da 50 kWh, può percorrere fino a 357 chilometri (secondo WLTP), offrendo prestazioni pronte e silenziose, e soprattutto, senza emissioni.