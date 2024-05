Stellantis utilizzerà lo stabilimento della Citroën C3 per realizzare la Jeep Avenger in Brasile

Jeep Avenger deve ancora arrivare in Brasile e ovviamente le indiscrezioni sul suo arrivo si stanno moltiplicando. Tuttavia, con il passare del tempo, nuove informazioni stanno chiarendo le reali intenzioni di Stellantis. Secondo le ultime notizie provenienti da Brasile il gruppo avrebbe confermato che il modello sarà prodotto sul suolo nazionale, subendo però alcune modifiche interne ed esterne specificamente destinate al mercato brasiliano.

Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile Jeep Avenger in futuro sarà prodotta in Brasile nello stesso stabilimento di Citroen C3

Ora, secondo Autos Segredos la produzione della Jeep Avenger non avverrà più a Betim, nella regione del Minas Gerais, come inizialmente ipotizzato. Invece, si prevede che il modello venga realizzato a Porto Real, vicino a Rio de Janeiro. Attualmente, lo stabilimento produce esclusivamente modelli Citroën, ma in passato condivideva la linea di produzione con Peugeot, producendo i modelli precedenti come la 2008 e la 208.

Attualmente, lo stabilimento produce la C3 e la C3 Aircross e presto si unirà la Basalt. Anche la C4 Cactus è presente, ma è l’unica vettura con una piattaforma precedente abbandonata dal gruppo, oltre a motori 1.6 aspirati che presto non saranno più conformi agli standard sulle emissioni. Pertanto, esiste una forte possibilità che il Cactus venga sostituito proprio dalla Jeep Avenger.

La decisione di produrre la Jeep Avenger a Porto Real è il risultato di un investimento di 3 miliardi di R$ che il gruppo sta facendo nello stabilimento. Oltre al SUV compatto del marchio nordamericano, si prevede di investire anche nell’elettrificazione dei modelli Citroën attualmente prodotti nel paese. Tuttavia, non si tratterà di versioni completamente elettriche questa volta, ma di configurazioni semi-ibride. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del sempre più probabile approdo del nuovo modello entry level di Jeep in Sud America. Ricordiamo che in quel continente la vettura potrebbe prendere il posto di Jeep Renegade che con la sua prossima generazione sarà maggiormente incentrata sull’Europa.