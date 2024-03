Citroën Basalt Vision: il nuovo SUV coupé è stato svelato

Citroën ha rivelato oggi le prime immagini di Basalt Vision, un nuovo concept di un SUV Coupé che entrerà a far parte della sua gamma in Sud America e in India nel 2024. Potente ed elegante, questo nuovo modello combina diversi concetti per offrire ai clienti il ​​meglio. Unisce la fluidità e il dinamismo di una Coupé, i vantaggi e la robustezza di un SUV rialzato e l’equilibrio e lo spazio a bordo di un modello familiare.

Il nuovo SUV coupé Basalt Vision è stato svelato da Citroen nelle scorse ore

Sviluppato in Sud America, Basalt supporterà la crescita internazionale di Citroën insieme a C3 e Aircross nei principali mercati del marchio. Tutti e tre i modelli fanno parte dello stesso programma C-Cubed per portare sul mercato modelli dal carattere forte e un’esperienza di comfort a bordo unica. La Basalt Vision rappresenta una visione molto ravvicinata del modello che sarà offerto ai clienti nel 2024.

Basalt Vision anticipa il futuro B-SUV coupé del marchio francese che inizierà ad essere prodotto verso la fine dell’anno in Brasile e raggiungerà il mercato nel 2025. Nonostante si tratti di un prototipo, da qui il nome Vision, si prevede che la versione finale sarà praticamente identica.

Esteticamente il frontale è simile a quello della C3 Aircross, molto più attraente rispetto a quello della C3 berlina. Le uniche differenze rispetto alla C3 Aircross sono rappresentati da un maggior numero di dettagli in color alluminioe la presenza di fari divisi con la firma luminosa a forma di X e una grande presa d’aria trapezoidale divisa in due.

Differenze maggiori tra la Citroen C3 Aircross e la Basalt Vision appaiono di profilo, dal montante B al posteriore, con un abbassamento del tetto tipo fastback più pronunciato, con una linea di cintura alta che prosegue verso il portellone, dando forma al rivestimento posteriore e a uno spoiler. I fari, come annunciato dal teaser di qualche giorno fa, sono di forma rettangolare. Come la maggior parte dei SUV, anche questo ha protezioni in plastica nera su tutta la parte inferiore della carrozzeria e sui paraurti. Anche il tetto è verniciato di nero, così come le calotte degli specchietti e i cerchi in lega.

Per ora non sono state rivelate foto degli interni, ma in alcune immagini si possono notare dettagli come la parte superiore dello schermo del sistema multimediale e il volante destro, visto che questa vettura è stata inizialmente presentata in India. Secondo le foto spia trapelate negli ultimi mesi, il cruscotto sarà simile a quello della C3 Aircross, con due display, uno da 7” per la strumentazione e un altro da 10” per il sistema di infotainment. Forse incorporerà rivestimenti specifici che cercheranno di evidenziare meglio la sua proposta più sportiva.

Dopo la sua presentazione, si prevede che il SUV coupé nei prossimi mesi verrà lanciato in India e inizierà la produzione nello stabilimento brasiliano di Porto Real verso l’ultimo trimestre di quest’anno. Arriverà sul mercato nel corso del 2025, rispettando così il programma pianificato dall’azienda di lanciare ogni anno un prodotto del progetto C-Cubed.

A questo proposito, Thierry Koskas, CEO globale di Citroën, ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare il terzo modello del programma progettato per guidare la crescita internazionale di Citroën. I nostri team sono fermamente impegnati a realizzare, nei prossimi mesi, questa visione innovativa del SUV coupé, che trasuda design audace, spazio interno e comfort a bordo unico. Sviluppato e prodotto localmente, siamo fiduciosi che Basalt Vision attirerà un gran numero di clienti e rafforzerà la nostra posizione nei mercati chiave. Non vediamo l’ora di dirvi di più a riguardo.”