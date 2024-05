Stellantis annuncia investimenti da 3 miliardi di R$ per il suo stabilimento di Porto Real

Nel corso di un incontro tenutosi oggi presso lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real, a Rio de Janeiro, il Presidente del gruppo automobilistico per il Sud America, Emanuele Cappellano, ha ricevuto il Segretario allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio e Servizi di Rio De Janeiro, Vinicius Farah, in rappresentanza del governatore dello Stato, Cláudio Castro, e ha annunciato un contributo di 3 miliardi di R$ in investimenti dal 2025 al 2030, il più grande investimento nella regione meridionale di Rio de Janeiro negli ultimi anni.

Stellantis conferma anche la produzione di un nuovo modello a Porto Real, oltre alla Citroën Basalt, che arriverà entro la fine dell’anno

In quell’occasione Stellantis ha confermato anche la produzione di un nuovo modello a Porto Real nei prossimi anni. Inoltre, l’investimento supporterà la produzione della Citroën Basalt, che arriverà entro la fine dell’anno per completare la famiglia C-Cubed insieme alla Nuova C3 e al Nuovo Aircross.

Con l’investimento, l’azienda riafferma il suo impegno a Porto Real attraverso l’espansione della produzione e prevede la creazione di nuovi posti di lavoro nell’Automotive Hub nei prossimi anni, rafforzando l’intera catena automobilistica per lo sviluppo e la localizzazione di nuove tecnologie per accelerare la decarbonizzazione della mobilità.

“Lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real è strategico per i piani della nostra azienda nella regione, contribuendo allo sviluppo di una mobilità sicura, sostenibile e accessibile. Annunciamo inoltre questo importante ciclo di investimenti che supporterà il lancio di un nuovo prodotto senza precedenti che sarà sicuramente un forte concorrente nel nostro mercato. Con questo, e con il consolidamento della famiglia C-Cubed, intendiamo aumentare la nostra capacità produttiva e continuare a guidare la crescita di questa unità”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Con i 3 miliardi di R$ derivanti da questo nuovo ciclo, sommati ai contributi versati al Porto Real Automotive Hub dal 2011, lo stabilimento automobilistico di Rio de Janeiro avrà ricevuto più di 13 miliardi di R$ di investimenti. L’importo sarà destinato allo sviluppo di nuovi prodotti, alla ricerca e sviluppo e all’ammodernamento degli impianti, dei sistemi e delle attrezzature dell’unità industriale.

Il ciclo di investimenti da 32 miliardi di R$ dal 2025 al 2030 annunciato da Stellantis per il Sud America è il più grande nella storia dell’industria automobilistica nella regione. L’importo guiderà il lancio di 40 nuovi prodotti, 8 propulsori, nonché lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo tutta la catena di fornitura automobilistica e nuove opportunità di business strategico.