Nuova Lancia Gamma: anche Tavares lascia intendere che il nome potrebbe cambiare

In occasione del lancio dell’intera gamma della nuova Lancia Ypsilon Carlos Tavares ha incontrato la stampa parlando del futuro del marchio. Oltre a confermare di essere contento di come sono state avviate le cose per Lancia con la presentazione della nuova Ypsilon e il suo lancio commerciale, Tavares ha parlato anche dei futuri modelli della casa piemontese tra cui la nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio e il cui debutto è stato confermato nel corso del 2026.

Anche Tavares lascia intedere che il nome di nuova Lancia Gamma non sia ancora sicuro al 100%

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile cambio di nome per la nuova Lancia Gamma che avrebbe potuto anche chiamarsi nuova Lancia Thema o nuova Lancia Flaminia come anticipato dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Quest’ultimo però aveva dichiarato che al momento era in pole position sempre il nome di Gamma.

Il nome di nuova Lancia Gamma non convince tutti anche a causa del fatto che la berlina degli anni ’70 è passata alla storia per motivi non particolarmente positivi in seguito ai problemi legati all’affidabilità e all’immagine, data la sua motorizzazione a quattro cilindri rispetto ai sei cilindri delle concorrenti. Dopo aver raccolto vari suggerimenti, tra cui Thema e Flaminia, Tavares ha annunciato, tra il serio e il faceto, che avrebbe discusso della questione con Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Nuova Lancia Gamma o come si chiamerà questa auto sarà una fastback lunga 4,7 metri che nascerà su piattaforma STLA Medium e dovrebbe essere solo elettrica. Il luogo di produzione scelto per questa auto è lo stabilimento Stellantis di Melfi dove l’auto sarà prodotta insieme ad altri 4 modelli sempre su piattaforma STLA Medium: due di Jeep e due di DS Automobiles. Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano in questo modo lo stile del futuro modello di Lancia che avrà anche una versione HF.