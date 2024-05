Nuova Lancia Ypsilon: quattro storie per la gamma completa

Con un nuovo evento dedicato, Lancia ha presentato la gamma completa della nuova Lancia Ypsilon ora disponibile in tre nuovi allestimenti: Nuova Lancia Ypsilon, Nuova Lancia Ypsilon LX e Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina. Tutti e tre gli allestimenti si potranno scegliere con motorizzazioni ibride ed elettriche; la nuova gamma è stata accompagnata da quattro storie utili a raccontare le diverse caratteristiche del modello.

La nuova Lancia Ypsilon è una city car perfetta per l’impiego in città e divertente nell’utilizzo quotidiano, anche al di fuori dal contesto cittadino. Ciò grazie a un gran lavoro prodotto attorno alla piattaforma multi-energia CMP che garantisce caratteristiche al top del Segmento di riferimento. In questo modo si è lavorato per ottenere una vettura agile e dinamica, dalla notevole tenuta di strada. Il costruttore, nello specifico, ha agito su quattro aree di intervento principali: benessere a bordo, qualità sonora, qualità produttiva e piacere di guida. Nel primo caso è stato studiato un pacchetto di isolamento acustico dedicato con guarnizioni specifiche per le portiere utili a migliorare le qualità sonore pure in fase di chiusura. Per ciò che riguarda invece la qualità produttiva, il personale è stato adeguatamente formato con processi e attrezzature dedicate per garantire le performance tipiche di un marchio premium. Per ciò che riguarda invece il piacere di guida si è allargata la carreggiata di 24 millimetri per migliorare distribuzione dei pesi e maneggevolezza.

La nuova Lancia Ypsilon propone livelli di tecnologia al top del suo Segmento

La nuova Lancia Ypsilon rende concreta la nuova visione del marchio per ciò che riguarda tecnologia e infotainment in accordo con caratterizzazioni specifiche che la pongono al top del suo Segmento di riferimento. La dotazione tecnologica a disposizione è infatti la più ricca fra le competitor, grazie anche all’adozione dell’interfaccia virtuale e intelligente S.A.L.A. utile per creare un’esperienza di guida sempre confortevole come è nelle intenzioni di Lancia da sempre. In questo modo il concetto di salotto si esprime al meglio, in accordo con i sedili regolabili elettricamente, massaggianti e riscaldati come vere e proprie poltrone.

Due i motori disponibili: elettrico e ibrido

La nuova Lancia Ypsilon potrà essere scelta puntando su due motorizzazioni disponibili. La variante elettrica introduce il primo veicolo completamente elettrico nella storia del marchio, puntando su caratteristiche che pongono la city car di Segmento B al vertice del suo comparto di riferimento. Si ha infatti a disposizione un propulsore elettrico da 115 kW, pari a 156 cavalli, con batteria da 51 kWh per un’autonomia di 403 chilometri percorribili con una singola ricarica nel Ciclo WLTP ovvero oltre 500 chilometri in città. La ricarica avviene in 24 minuti utili per passare dal 20% all’80% oppure in 10 minuti per 100 chilometri di autonomia; i consumi dichiarati sono nell’ordine dei 14,3 e 14,6 kWh ogni 100 chilometri percorsi.

In ogni caso la nuova Lancia Ypsilon si può scegliere pure nella variante MHEV che sfrutta un propulsore ibrido da 1.2 litri di cilindrata a 3 cilindri capace di 100 cavalli di potenza, abbinato appunto alla tecnologia ibrida a 48 Volt. In termini di efficienza e prestazioni è il miglior mild hybrid della sua categoria, grazie ai 190 km/h di velocità massima e ai 9 secondi utili per passare da 0 a 100 km/h di velocità. La trasmissione è affidata a un cambio automatico e-DCT a 6 marce.

Si parte da 24.900 euro

La nuova gamma della Lancia Ypsilon può essere acquistata a partire da un’offerta finanziaria completa e diversificata. Il listino parte ora da 24.900 euro, da spendere per la variante ibrida dotata del 1.2 MHEV, che grazie agli attuali ecoincentivi governativi diventano 20.900 euro in caso di rottamazione di un veicolo di proprietà fino a Euro 2; 22.900 euro nel caso dell’elettrica considerando sempre gli incentivi governativi in caso di rottamazione di un veicolo fino alla classe di emissioni pari alla Euro 2.

Per entrambe le motorizzazioni, viene resa disponibile una specifica offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia che prevede 36 rate da 130 euro, che includono l’estensione della garanzia a 3 anni o 30.000 chilometri e la soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox per la variante elettrica. Alla scadenza del finanziamento di tre anni si potrà scegliere se riscattare la nuova Lancia Ypsilon con il pagamento di una maxi rata dedicata o alternativamente restituirla o sostituirla. L’offerta rimane valida fino al prossimo 31 maggio.