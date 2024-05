Nuova Lancia Thema: tornerà come gemella di Alfa Romeo Giulia?

Nuova Lancia Thema è una di quelle auto di cui si parla puntulamente quando si ipotizza il futuro meno vicino di Lancia. Infatti per il momento questa auto non è prevista tra i modelli confermati dalla casa automobilistica piemontese che ha già delineato il suo futuro da qui al 2028. Dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon avvenuto lo scorso 14 febbraio a Milano, adesso sono attesi nel 2026 il lancio della futura ammiraglia nuova Lancia Gamma e poi nel 2028 quello atteso della nuova Lancia Delta, un’auto che potrebbe essere l’emblema del made in Italy e di cui sappiamo che rimarrà fedele a se stessa.

Il quarto modello della gamma Lancia potrebbe essere una nuova Lancia Thema su base Alfa Romeo Giulia?

Più di qualcuno però ipotizza sul web che qualora le cose dovessero andare bene e Lancia riuscisse ad affermarsi come brand premium di Stellantis in Europa, dal 2029 in poi ci sarebbe spazio per altri modelli tra cui uno dei primi ad arrivare potrebbe essere proprio una nuova Lancia Thema. Del resto parliamo di un’auto molto amata dai numerosi fan del brand che in molti vedrebbero bene nella futura gamma della casa italiana che in quanto brand premium di Stellantis dovrebbe dotarsi di una vera e propria ammiraglia.

Qualora una nuova Lancia Thema nascesse potrebbe essere sviluppata su base della nuova Alfa Romeo Giulia che debutterà nella primavera del 2026. Dunque userebbe la piattaforma STLA large e probabilmente sarebbe solo elettrica al 100 per cento. L’auto inoltre potrebbe avere un design da berlina coupé lunga circa 4,7 metri. Per quanto riguarda il luogo di produzione, qualora si scegliesse l’Italia potrebbe trattarsi dello stabilimento Stellantis di Cassino.

Nuova Lancia Thema

A proposito di una nuova Lancia Thema qui vi mostriamo due render degli scorsi anni che ipotizzano il design della futura ipotetica ammiraglia di Lancia. Si tratta dei render di Andrea Bonamore e di Tommaso D’Amico.