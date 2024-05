Nuova Lancia Gamma: sarà la vettura più venduta tra quelle prodotte a Melfi?

Nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia di Lancia e il suo debutto è stato confermato di recente per il 2026. E’ ormai certo che anche questa auto come la nuova Lancia Ypsilon avrà in gamma una versione HF che sarà la versione top di gamma. Di questa auto sappiamo che sarà una sorta di fastback lunga 4,7 metri che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium. In teoria l’auto dovrebbe essere solo elettrica ma non escludiamo che il rallentamento nell’avanzata delle auto elettriche possa suggerire a Lancia di optare anche per qualche versione termica nella gamma della sua futura ammiraglia.

Tra i cinque modelli che saranno prodotti a Melfi la nuova Lancia Gamma avrà un ruolo molto importante

Nuova Lancia Gamma sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. La futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese sarà dunque uno dei cinque modelli che verranno prodotti in quella fabbrica in futuro insieme a due auto di Jeep e due auto di DS Automobiles.

La nuova Lancia Gamma dovrebbe essere il fiore all’occhiello della futura gamma di Lancia. Sarà l’auto più lussuosa e tecnologica della gamma e secondo quanto dichiarato dallo stesso CEO Luca Napolitano potrebbe anche essere il veicolo giusto per permettere al brand di sfondare nel segmento premium del mercato auto in Europa.

Qualcuno ipotizza che questa auto, che sarà disegnata, sviluppata e prodotta interamente in Italia, oltre ad essere uno dei simboli del made in Italy nel settore auto possa essere uno dei modelli a regalare le maggiori soddisfazioni a livello produttivo per Stellantis in Italia. Qualcuno addirittura ipotizza che possa essere lei l’auto più prodotta a Melfi in futuro.

Questo ovviamente non può essere garantito a priori ma le possibilità che ciò si verifichi sembrano esserci. Il modello sembra avere le carte in regola per fare bene e dunque le speranze di successo commerciale sono elevate. Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano l’aspetto di questa auto tra cui quello di Mirko del Prete.