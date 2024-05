Opel: con i nuovi incentivi le elettriche partono da 59 euro al mese

Con la nuova tranche di incentivi statali, appena stabiliti dal Governo per l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi ed endotermici a ridotte emissioni di CO2, appare molto interessante la possibilità legata all’acquisto di nuovi modelli a marchio Opel. Il costruttore tedesco di casa Stellantis beneficia infatti della possibilità offerta dalle agevolazioni statali, condizione che introduce non indifferenti possibilità di risparmio nell’acquisto.

Come sappiamo, gli incentivi maggiori si ottengono sfruttando la rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà fino alla classe di emissioni pari a Euro 2 pure in accordo con la possibilità di chi dispone di un ISEE inferiore a 30.000 euro che apre le porte alle condizioni migliori. Va comunque detto che è possibile rottamare pure un veicolo Euro 3, Euro 4 o Euro 5 portandosi a casa la possibilità offerta da occasioni comunque molto interessanti.

Opel propone un’ampia gamma di veicoli elettrici e ibridi

In casa Opel le possibilità offerte per beneficiare degli incentivi non sono poche. Il costruttore mette a disposizione un ampio parco di modelli elettrici e ibridi, a cominciare dalla Opel Corsa e dal SUV Opel Mokka, senza dimenticare la Opel Astra disponibile pure nella variante station wagon maggiormente votata a un utilizzo familiare.

Opel Mokka Electric

Molto allettante può essere la possibilità di un incentivo fino a 13.750 euro per chi rottama un veicolo fino alla classe Euro 2 e dispone di un ISEE inferiore ai 30.000 euro annui e si appresta ad acquistare un veicolo elettrico; di conseguenza, in questo caso, la Opel Corsa Electric Yes si può avere a partire da 59 euro al mese sfruttando il leasing Blitz! di durata pari a 3 anni, 30.000 chilometri percorribili e valore futuro garantito con TAN pari allo 0%. Il finanziamento proposto comprende anche la wall box, per la ricarica domestica, e il caricatore di bordo potenziato fino a 11 kW. L’equipaggiamento di serie prevede i cerchi in lega da 16 pollici, il sistema Multimedia digitale con schermo da 10 pollici e connessione wireless mediante Android Auto e Apple CarPlay oltre al tetto nero sportivo a contrasto. Una volta conclusi i 36 mesi di finanziamento si può decidere se tenere (pagando una maxi rata finale), restituire o sostituire il veicolo con una nuova Opel.

Sfruttando le medesime condizioni si può avere la Opel Mokka Electric da 156 cavalli di potenza e 408 chilometri di autonomia a partire da 69 euro al mese, per 36 mesi con TAN allo 0%, oppure la Opel Astra Electric a 179 euro al mese sempre con TAN allo 0% per 36 mesi. Un set di agevolazioni molto interessante per ampliare l’elettrificazione a marchio Opel verso un pubblico sempre più ampio sfruttando prezzi più accessibili che mai.