Opel presenta la nuova campagna per i veicoli commerciali leggeri “Carriers of Possibilities”

Flessibile, pratica e ultramoderna: questa è sicuramente la nuova generazione di veicoli commerciali leggeri Opel. Ma i nuovi Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric possono suscitare emozioni oltre a questo? La straordinaria campagna per i nuovi veicoli commerciali che Opel ha sviluppato insieme all’agenzia creativa Jung von Matt risponde con un chiaro “sì”. Questo riassume il motto della campagna internazionale a 360 gradi già in corso in Germania.

Opel mostra in spot televisivi e online come i nuovi veicoli commerciali leggeri trasformano i sogni in realtà

Perché il trio di veicoli commerciali completamente elettrici con il Blitz non brilla solo per capacità di ricarica migliori della categoria e tecnologie innovative che semplificano il lavoro quotidiano di commercianti, servizi di consegna e simili. Soprattutto, i modelli di Opel realizzano i desideri: dall’allaccio del gas in cucina, alla consegna di beni e giocattoli ordinati online, alla connessione Internet. I veicoli commerciali Opel rendono possibili – e facili – anche traslochi o grandi consegne di tecnologia e mobili.

“I nostri nuovi veicoli commerciali leggeri sono strumenti di lavoro mobile pratici e all’avanguardia per gli imprenditori. Opel Combo, Vivaro e Movano rendono più semplice per i loro utenti il ​​trasporto quotidiano e il prossimo viaggio dei loro clienti. I nostri veicoli commerciali sono quindi molto importanti per tutti noi. Ogni volta che gli automobilisti aprono la portiera di un veicolo commerciale Opel, si apre un mondo di emozioni. I nostri nuovi veicoli commerciali elettrici a batteria realizzano i sogni non appena arrivano nelle case delle persone. Questo è esattamente ciò che stiamo visualizzando nella nostra campagna”, afferma Rebecca Reinermann, direttore marketing di Opel.

Il focus della campagna è sulle competenze chiave della nuova generazione di Opel Combo, Vivaro e Movano – e illustra con parole e immagini ciò che rendono possibile. Le varianti elettriche a batteria offrono autonomie prive di emissioni locali ai vertici della categoria: il nuovo Movano Electric offre fino a 420 chilometri senza sosta di ricarica. Inoltre il Movano dispone di un volume di carico fino a 17 m 3 e, a seconda della variante di trazione, di un carico utile fino a 2 tonnellate. Più che sufficiente per trasportare l’intera stanza dei bambini o la cameretta in una volta e realizzare i sogni di famiglia. Lo stesso vale per il nuovo Vivaro Electric: estremamente flessibile e con un’altezza del veicolo solitamente di soli 1,90 metri circa, è perfettamente adatto al parcheggio sotterraneo e può consegnare gli apparecchi e la merce ordinati direttamente “a casa vostra”.

I nuovi veicoli commerciali Opel sono leader anche in termini di assistenza alla guida. Il nuovo Combo Cargo porta per la prima volta in questo segmento i fari Intelli-Lux LED Matrix adattivi e antiriflesso. Per la prima volta nella storia della serie, il nuovo Movano consente la guida assistita al livello 2. A seconda del modello, a bordo sono presenti fino a 21 sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, che rendono lunghi viaggi di lavoro e d’affari come così le manovre in azienda o in città più facili e più sicure.

La nuova campagna “Enabler” affronta tutte queste qualità e le porta al livello successivo, con approfondimenti su come la vita dei clienti sta diventando più facile, più bella e più colorata grazie a Movano, Vivaro e Combo. Attualmente la campagna viene lanciata su tutti i canali e in un ampio ambiente mediatico: dalle emittenti televisive e radiofoniche private e pubbliche ai video online e alla pubblicità stampata in riviste specializzate orientate al gruppo target. Le pubblicità digitali sui social media e gli snippet su Instagram ecc. supportano l’approccio contemporaneo. Inoltre, ulteriori misure di attivazione a livello regionale aumenteranno la portata, in modo che i diversi gruppi target possano presto vedere e sperimentare l’“energia” della nuova generazione di veicoli commerciali Opel che può già essere ordinata.