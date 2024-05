Dopo gli incentivi del Governo, Stellantis mette in campo delle speciali “agevolazioni Made in Italy”

Sono ufficialmente arrivati i nuovi incentivi promessi diversi mesi fa dal Governo italiano e Stellantis non ha perso tempo a lanciare l’iniziativa “Diamo valore al Made in Italy”. Si tratta di alcuni vantaggi pensati per i propri clienti sui veicoli dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep prodotti in Italia, auto per cui si potrà godere di alcune speciali agevolazioni.

La speranza è che questa doppia azione, con incentivi del Governo da una parte e agevolazioni pensate da Stellantis, possa portare benefici ai clienti italiani e alle attività produttive degli stabilimenti nazionali.

Stellantis ha lanciato l’offerta “Social leasing by Fiat”. I primi mille clienti privati che passeranno alla mobilità elettrica con la Fiat 500e, prodotta a Mirafiori, Torino, potranno guidare l’auto per tre anni senza alcun costo. Obiettivo primario quello di rafforzare il legame tra il marchio e l’Italia, rendendo l’innovazione tecnologica davvero accessibile. L’offerta di leasing, sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, è riservata a chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro annui e un’auto da rottamare fino a Euro 2. I clienti, quindi, per tre anni, oltre ad avere zero anticipo e zero canone, possono scegliere se riscattarla o restituirla alla fine dei 36 mesi.

Anche la Panda Hybrid, leader di vendite in Italia, sarà offerta a un prezzo competitivo grazie agli incentivi governativi, il Bonus Tricolore Fiat e il finanziamento di Stellantis Financial Services. Tutte mosse di Stellantis che vogliono promuovere la centralità di Fiat in Italia.

Offerte interessanti sono previste anche per la 500X prodotta a Melfi. E ancora, passando al marchio Abarth, la 500e prodotta a Mirafiori proposta a un canone mensile di 129 euro per 36 mesi, con un anticipo di 1.350 euro, usufruendo di leasing, rottamazione e incentivi statali.

In casa Alfa Romeo Tonale e Tonale PHEV, prodotti a Pomigliano, beneficeranno di un supporto extra fino a 1.000 euro, che sale a 1.500 euro per Giulia e Stelvio prodotti a Cassino. Per il Tonale, in caso di rottamazione di un veicolo Euro 2 o inferiore, è disponibile un’offerta di leasing con un canone mensile a partire da 250 euro e un anticipo di circa 7.500 euro.

L’iniziativa Stellantis “Diamo valore al Made in Italy” coinvolgerà anche l’impianto di Melfi e quindi anche Jeep Renegade e Compass. Il Compass 4xe è disponibile a partire da 29.900 euro, mentre le versioni 4xe Plug-In Hybrid di Renegade e Compass possono beneficiare di un incentivo statale fino a 10.000 euro in caso di rottamazione e di 3.000 euro per le versioni e-Hybrid e ibride.

Afferma Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia: “Gli incentivi saranno molto importanti per sostenere la transizione energetica attraverso i veicoli a minore impatto ambientale, soprattutto elettrici. Stellantis ha rafforzato il proprio impegno verso i veicoli prodotti in Italia, con offerte promozionali interessanti per tutte le fasce”.