Fiat annuncia offerte imperdibili per acquistare le sue auto in Brasile

Fiat, marchio leader nel mercato brasiliano, ha preparato offerte imperdibili per chi desidera acquistare un’auto nuova. Durante la Fiera Fiat Factory 2025, i modelli in promozione possono essere acquistati con bonus fino a 25.000,00 R$ e tasse zero. Il primo SUV sviluppato da Fiat, Pulse, è disponibile in versioni a partire da R$ 98.990,00 o con bonus fino a R$ 12.000,00, con interessi zero fino a 48 rate. La Fastback, il primo SUV Coupé del marchio, offre la versione Audace, dotata di motore ibrido, a partire da R$ 159.990,00 per soli R$ 127.990,00.

Anche il Toro, leader di vendite nel suo segmento, offre condizioni speciali. Le versioni con motore Turbo Flex offrono bonus fino a 19.690,00 R$ (Sconto CNPJ e Produttore) e uno sconto a tasso zero per le vendite al dettaglio. E Fiat Strada, il veicolo più venduto in Brasile negli ultimi quattro anni, offre ora versioni finanziate tramite Finame, una linea di finanziamento offerta da BNDES (Banco de Desarrollo Brasil), oltre a uno sconto speciale del 16,5% per CNPJ e Produttori Rurali e uno sconto a tasso zero.

Oltre alle offerte della Factory Fair, Fiat, che è uno dei marchi che partecipano al programma del governo federale Sustainable Car, ha anticipato l’IPI zero del nuovo programma e, fino al 31, offre la Mobi Like a R$ 80.990,00 per R$ 67.990,00 e Argo 1.0 MT a R$ 82.990,00.

Valida in tutto il paese presso le oltre 510 concessionarie Fiat, la promozione Factory Sale inizia oggi (17 luglio 2025) e prosegue fino a domenica prossima (20 luglio 2025). Per saperne di più sulla promozione, consultate le condizioni e i prezzi applicati dal punto vendita in ogni regione sul sito https://ofertas.fiat.com.br/ e/o presso una concessionaria della casa torinese partecipante all’iniziativa.