Fiat 500e con più autonomia e prezzo più basso: ecco quando potrebbe arrivare

Nel corso della recente visita a Mirafiori il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha parlato di un grosso investimento del suo gruppo sulla Fiat 500e per il lancio di una nuova versione che grazie ad una nuova batteria avrà più autonomia rispetto al modello attuale e costerà di meno. L’investimento previsto e di oltre 100 milioni di euro e dovrebbe permettere alla vettura di rilanciare la sua domanda permettendo al sito di Mirafiori di aumentare i suoi livelli di produzione che attualmente sono ridotti al minimo.

Ecco come sarà e quando potrebbe arrivare la nuova Fiat 500e con più autonomia e prezzo più basso

Ricordiamo che attualmente Fiat 500e ha un’autonomia da 190 a 320 km a seconda della versione. L’attuale batteria della versione entry level da 23,8 kWh sarà dunque sostituita con una più performante. Molto probabilmente si tratterà di quella della recente Citoren e-C3 che vanta 44 kWh e offre un’autonomia di circa 320 km. Anche la potenza secondo alcuni potrebbe aumentare passando dagli attuali 95 cavalli fino a 113 cavalli.

Dunque questo modello potrebbe dare una grossa mano a Stellantis per rilanciare Mirafiori. Fiat 500e infatti attualmente ha un prezzo decisamente più elevato rispetto alla Citroen e-C3. Dunque se il prezzo calerà come promesso da Tavares è probabile che l’interesse per questa auto possa crescere.

Ricordiamo che oltre di una nuova Fiat 500e per Mirafiori si parla anche del possibile arrivo di una versione ibrida della 500. Questa attualmente viene prodotta in Polonia. Anche se di recente non si è parlato di questa eventualità Stellantis ci starebbe ancora pensando. In caso si tratterebbe della versione dotata di motore 1.2 PureTech MHEV proposto con 100 o 136 cavalli. Per quanto riguarda la data di arrivo di queste nuove versioni di 500 si parla del 2026 ma si attendono conferme ufficiali.