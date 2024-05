Stellantis ha ribadito che lo stabilimento di Belvidere riaprirà

Lo scorso anno aveva fatto molto rumore la decisione di Stellantis di chiudere il suo stabilimento di Belvidere negli USA. In seguito il gruppo automobilistico ha trovato un accordo con sindacati e istituzioni locali per la riapertura della fabbrica. Il silenzio degli ultimi mesi sulla vicenda ha però suscitato preoccupazione tra i lavoratori dello stabilimento e gli stessi abitanti della cittadina. Il sindaco di Belvidere Clint Morris nei giorni scorsi ha però voluto tranquillizzare tutti dichiarando che tutto procede a pieno ritmo per la riapertura dell’impianto di assemblaggio di Stellantis, confermando che i piani con la casa automobilistica sono ancora in corso, ma potrebbero richiedere del tempo.

Il sindaco di Belvidere conferma che lo stabilimento Stellantis riaprirà i battenti

Anche altre grandi aziende di recente hanno confermato di voler investire in quella città. Il sindaco di Belvidere Clint Morris afferma che la città è geograficamente il luogo perfetto nel Midwest per consentire alle aziende di raggiungere tutta la nazione. Alla fine dello scorso anno, Stellantis ha accettato di riaprire lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere, nonché di costruire un impianto di batterie per veicoli elettrici e un centro di distribuzione di ricambi per il suo marchio Mopar.

Con crescente preoccupazione per il silenzio seguito all’annuncio, il sindaco Morris ha contattato il produttore che afferma che i piani per la riapertura sono sulla buona strada. Con la previsione di creare oltre 1.000 posti di lavoro, Morris afferma che l’accordo è fondamentale per le opportunità che porterà.

Stellantis Belvidere

“Non vogliamo perdere posti di lavoro nel settore manifatturiero”, afferma Morris. “Noi del Belvidere vogliamo trattenerli tutti e vogliamo attirarne altri”. Morris ha aggiunto che non c’è una scadenza fissa su quando l’attività riprenderà nella fabbrica di Stellantis, ma si aspetta novità importanti a breve.

In una dichiarazione di Stellantis, l’azienda automobilistica afferma: “Durante le negoziazioni del contratto UAW del 2023, Stellantis è rimasta fedele al suo impegno di trovare una soluzione sostenibile per lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere. Stiamo continuando a lavorare per finalizzare il business case per Belvidere e forniremo ulteriori dettagli al momento opportuno”.