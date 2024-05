Incentivi auto 2024, è stato pubblicato il decreto: tutti i dettagli

È arrivato il momento di capire come funzioneranno i nuovi incentivi auto per il 2024. Dopo una lunga attesa, il decreto, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Conosciuto anche come “Ecobonus“, il decreto necessita solamente l’aggiornamento della piattaforma informatica che permette alle concessionarie di prenotare il contributo statale.

Ci si chiede solamente quando sarà operativa la piattaforma, ma ci sono già i dettagli degli incentivi. Non c’è una data ufficiale per lo start, ma si ipotizza che si possa vedere la luce già lunedì 3 giugno.

Possiamo però già affrontare i dettagli che il Governo aveva promesso di completare e pubblicare (con un ritardo importante) per chiarire il suo sistema di incentivi per questo 2024. La nuova struttura dell’Ecobonus era stata annunciata il primo febbraio e si pensava che i tempi sarebbero stati brevi. Nient’affatto, si è dovuto aspettare la fine di maggio.

Dato l’annunciato arrivo dei bonus molto più sostanziosi per l’acquisto di auto elettriche, molti potenziali acquirenti hanno ritardato la “prima mossa” in attesa dei nuovi incentivi promessi dal Governo, causando un sostanziale blocco del mercato delle auto elettriche con numeri molto bassi mese dopo mese.

Premessa: chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro è prevista una maggiorazione del 25% dell’incentivo statale rispetto all’importo previsto normalmente, rispetto alle elettriche e alle Plug-in.

Per quanto riguarda le elettriche, il limite di prezzo delle auto resta a 35.000 euro più IVA. E poi, punto per punto:

Senza rottamazione: 6.000 euro (7.500 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 4: 9.000 euro (11.250 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 3: 10.000 euro (12.500 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione fino a Euro 2: 11.000 euro (13.750 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Per le auto nella fascia 21-60 g/km di CO2, le Plug-in, rimanendo su un limite di spesa di 45.000 euro più IVA, lo schema è invece:

Senza rottamazione: 4.000 euro (5.000 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 4: 5.500 euro (6.875 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 3: 6.000 euro (7.500 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione fino a Euro 2: 8.000 euro (10.000 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Per le Euro 6 con emissioni tra 61 e 135 g/km di CO2, con limite di prezzo 35.000 euro più IVA, gli incentivi sono strutturati nel seguente modo:

Senza rottamazione: niente incentivo

Rottamazione Euro 4: 1.500 euro

Rottamazione Euro 3: 2.000 euro

Rottamazione fino a Euro 2: 3.000 euro

Per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro sarà possibile accedere al contributo anche con la rottamazione di un’auto Euro 5. Tuttavia, il bonus sarà ridotto a 8.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica e 5.000 euro per una Plug-in.

Per chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro, il contributo maggiorato è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare, ovviamente in seguito a una dichiarazione sostitutiva sull’ISEE inferiore 30.000 euro. Nessun altro membro del nucleo dovrà aver beneficiato degli stessi contributi.