FIAT: possibilità di leasing sociale per una mobilità sostenibile e accessibile in Francia

Fedele al suo impegno per una mobilità accessibile e più sostenibile, FIAT sostiene pienamente il programma di leasing sociale del governo francese, per accompagnare i francesi aventi diritto nella loro transizione verso i veicoli elettrici.

Dal 30 settembre 2025, il marchio FIAT aderirà attivamente al programma di leasing sociale del governo francese

Da oggi FIAT ti offre l’opportunità di passare all’elettrico con formule di leasing semplici e vantaggiose. Puoi scegliere la nuova Grande Panda Elettrica con un canone mensile di soli 95 euro, senza anticipo, per 36 mesi e con 36.000 chilometri inclusi. Se preferisci la compatta e iconica FIAT 500e, la proposta è di 129 euro al mese, sempre senza anticipo e con le stesse condizioni di durata e percorrenza. Per chi desidera invece un modello più spazioso e versatile, FIAT propone la 600e a 145 euro al mese, anche in questo caso senza anticipo e con 36.000 chilometri inclusi nel contratto. Una gamma di offerte pensate per rendere più semplice e conveniente la scelta della mobilità elettrica.

Inoltre, fedele al suo impegno verso l’eccellenza e la soddisfazione del cliente, FIAT offre, per le offerte ammesse al leasing sociale, un’estensione di garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri. Con un numero di beneficiari limitato a 50.000 veicoli elettrici, le iscrizioni al programma FIAT Electric Leasing 2025 sono già aperte. Le offerte sono già pronte e la nostra rete è pronta ad accogliere i primi clienti.

Per i clienti che non hanno diritto al leasing sociale, FIAT propone anche offerte aggiuntive di auto elettriche usate di recente disponibili (ovvero con meno di 42 mesi) tramite il suo marchio multimarca Spoticar: 500 E Share a 129€/mese per 50 mesi, 500 E Icone a 149€/mese per 50 mesi, senza anticipo, senza condizioni, per tutti e con la possibilità di acquistare anche questi 2 modelli.