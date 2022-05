Fiat Panda Hybrid: quanto costa con gli incentivi

Dopo aver visto come gli incentivi possono beneficiare nell’acquisto della nuova Alfa Romeo Tonale, anche la regina del mercato italiano ovvero l’eterna Fiat Panda può essere acquistata sfruttando questa agevolazione dello Stato. Ecco quindi le possibilità offerte dalla Fiat Panda.

Oggi la city car più apprezzata del costruttore torinese viene resa disponibile, oltre che nella valida versione Bi-Fuel a GPL, anche nella variante Hybrid. La Fiat Panda Bi-Fuel parte da 15.750 euro mentre la Hybrid si può avere per 15.000 euro sebbene la Panda Cross si possa già avere con un prezzo base di poco superiore ai 14.000 euro.

C’è l’opportunità di portarsi a casa una nuova Fiat Panda con un piccolo sconto

Formalizzando l’acquisto dal sito web di Fiat, la Fiat Panda beneficia di alcune ulteriori promozioni che fanno scendere il prezzo a 12.945 euro ovvero 13.657 euro per la GPL. In entrambi i casi la Fiat Panda accede agli incentivi della fascia di emissioni di CO2 compresa fra i 61 e i 135 g/km ottenendo quindi uno sgravio di 2.000 euro con rottamazione. Acquistando online, e sommando l’incentivo, la Fiat Panda Hybrid si porta a casa con 10.945 euro e la GPL con 11.657 euro. La Hybrid adotta un tre cilindri da 1.0 litri a benzina mild-hybrid capace di 70 cavalli di potenza e 92 Nm di coppia per uno 0-100 km/h da praticare in 13,9 secondi e di una velocità massima di 164 km/h con un consumo dichiarato di 4,9 litri di carburante ogni 100 chilometri percorsi.

Gli incentivi permettono anche di beneficiare di uno sconto qualora si volessero aggiungere pacchetti di optional dedicati che spesso vendono venduti a prezzi non proprio popolari. Ne deriva quindi che anche in questo caso potrebbe essere il momento migliore per portarsi a casa una nuova Fiat Panda con l’opportunità di applicare un piccolo sconto al prezzo finale.