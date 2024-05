Alfa Romeo Tonale: con il restyling ci sarà spazio per l’elettrico oppure no?

Alfa Romeo Tonale è il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione che nella gamma dello storico marchio milanese ha preso il posto che un tempo era di Alfa Romeo Giulietta. Presentato nel mese di febbraio del 2022 e arrivato sul mercato verso la metà dello stesso anno, il modello si è subito affermato come in più venduto in assoluto tra quelli presenti nella gamma della casa milanese.

Si discute ancora sulla possibilità che possa arrivare una versione completamente elettrica di Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale gode di un’ampia popolarità in Italia e nel mondo come dimostrano i dati di vendita sempre molto positivi. Questo grazie anche ad una gamma piuttosto ampia che comprende versioni termiche pure ma anche ibride e la PHEV che è anche la top di gamma con i suoi 280 cavalli di potenza. Al momento invece il modello che utilizza la stessa piattaforma di Jeep Compass non dispone di una versione completamente elettrica.

Considerato che dal 2027 Alfa Romeo dovrebbe vendere solo auto elettriche, sempre che nel frattempo non ci saranno cambiamenti, sembra una grave lacuna la mancanza di una versione a zero emissioni di Tonale. In tanti si domandano se con il restyling di metà carriera che potrebbe arrivare nel 2026 o forse nel 2027 ci possa essere spazio anche per una versione completamente elettrica. Al momento non è chiaro se ciò sia possibile.

Sembra più probabile che si debba aspettare una nuova generazione del modello che potrebbe arrivare intorno al 2030. Sempre che ovviamente nel frattempo la casa automobilistica del Biscione decida di prolungare la vita di questa vettura. Alla fine dello scorso anno era apparso un teaser che sembrava potesse ipotizzare una futura versione elettrica del SUV. Al momento però non vi sono notizie ufficiali in proposito e dunque sembra poco probabile che questa versione possa arrivare tanto presto.

In precedenza, Daniel Tiago Guzzafame, responsabile prodotti di Alfa Romeo, ha detto che teoricamente era possibile tecnicamente sviluppare una versione completamente elettrica dell’Alfa Romeo Tonale, anche se al momento questa opzione non è stata ancora ufficialmente confermata. Vedremo che novità ci saranno in futuro.