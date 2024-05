Alfa Romeo e Fiat: due grosse novità per il 2025

Alfa Romeo e Fiat il prossimo anno saranno tra le principali protagoniste tra i brand di Stellantis. Per il prossimo anno saranno due le novità proposte da questi due brand. Per il Biscione arriverà la seconda generazione del SUV Stelvio mentre per la casa torinese la nuova Fiat Multipla. Si tratta di due modelli particolarmente attesi e che secondo molti saranno determinanti per il futuro dei due brand italiani di Stellantis.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla saranno le novità più importanti di Stellantis per il 2025

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Stelvio, arriverà nella seconda metà del prossimo anno e nascerà su piattaforma STLA Large. Sarà prodotta in Italia nello stesso stabilimento in cui viene costruita la prima generazione e cioè quello di Cassino nel Lazio. La vettura dovrebbe avere uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale.

La nuova generazione del SUV di Alfa Romeo inizialmente doveva essere solo elettrica ma ogni giorno che passa fa aumentare le probabilità che alla fine qualche versione termica possa pure esserci nella gamma del SUV di segmento D del Biscione.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Multipla, la vettura sarà prodotta a Kenitra in Marocco su piattaforma Smart car di Stellantis e il suo debutto avverrà entro la fine del prossimo anno. Sarà il secondo modello della nuova famiglia di auto di Fiat che debutterà con la nuova Fiat Panda a luglio 2024. Si tratterà di un crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri dalle forme squadrate che arriverà sul mercato per fare concorrenza a veicoli quali Dacia Duster etc. Il rapporto qualità prezzo elevato sarà una delle sue principali caratteristiche.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla dunque sono destinate ad avere un ruolo determinante nelle loro rispettive gamme. Dal loro successo commerciale dipenderà una buona parte del futuro dei due marchi di Stellantis che comunque nei prossimi anni dovrebbero regalare numerose sorprese ai loro fan. Non resta che aspettare e vedere se le due auto manteranno le promesse e se le previsioni di successo sul mercato si avvereranno.