Nuova Fiat Multipla: sarà questo lo stile scelto per conquistare il mercato?

Nuova Fiat Multipla sarà una delle punte di diamante della futura gamma di Fiat in Europa e nel mondo. La vettura infatti farà il suo debutto nel corso del prossimo anno e sarà dunque la seconda grande novità per la gamma del brand torinese dopo la nuova Fiat Panda che come sappiamo farà il suo debutto il prossimo 11 luglio 2024.

Sarà questo il design della nuova Fiat Multipla il cui debutto è atteso nel corso del 2025?

Di nuova Fiat Multipla per il momento sappiamo che tornerà nelle vesti di crossover di segmento C dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri e parente stretto di Citroen C3 Aircross. Sappiamo anche che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis, la stessa usata per la C3 Aircross e anche per la C3, la nuova Opel Frontera e la futura Fiat Panda. Sappiamo anche che lo stabilimento scelto per la sua produzione sarà quello di Kenitra in Marocco dove Stellantis produce adesso Citroen Ami, Fiat Topolino e Opel Rocks.

Nuova Fiat Multipla dovrebbe condividere molti elementi di design con la nuova Fiat Panda. Di conseguenza quando sarà svelata la nuova Panda avremo le idee più precise anche su quello che sarà lo stile di questo veicolo. Sappiamo anche che sul mercato questa auto, che prenderà il posto di Fiat Tipo nella gamma della casa torinese, arriverà in versione a 5 posti e a 7 posti a sedere. Sarà dunque una vettura molto capiente sia per il trasporto di passeggeri sia come bagagliaio.

A proposito di nuova Fiat Multipla, oggi vi segnaliamo un nuovo video render di Tommaso D’Amico, famoso designer, architetto e creatore digitale che immagina così la futura generazione di questo celebre modello il cui debutto dovrebbe avvenire tra circa un anno. Vedremo dunque se sarà davvero questo il suo design o se alla fine Fiat ci sorprenderà con un look totalmente diverso rispetto a quelli immaginati fino ad oggi a proposito di questa vettura che di certo farà parlare a lungo di se quando finalmente sarà rivelata.