DS Automobiles si prepara a partecipare al suo primo E-Prix di Shanghai

Il prossimo fine settimana, Shanghai ospiterà per la prima volta nella sua storia i round 11 e 12 della stagione 10 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E, sulla famosa pista situata appena fuori dalla metropoli cinese. Il circuito permanente, particolarmente ampio, è stato accorciato di due chilometri per ottenere una lunghezza del giro di tre chilometri adatta alla Formula E, e rappresenterà sicuramente una sfida enorme per gli 11 team della serie completamente elettrica, poiché la gestione dell’energia sarà fondamentale al successo ancora una volta. Anche DS Automobiles con le sue monoposto sarà tra le protagoniste.

DS Automobiles sbarca in Cina alla conquista di nuovi punti nell’E-Prix di Shanghai

Forte di due fantastici podi ottenuti nei precedenti E-Prix, con il terzo posto a Monaco e il secondo a Berlino, il team DS Penske sbarca in Cina determinato a raccogliere più punti. Per portare a termine questa missione, il team di DS Automobiles può fare affidamento sul talento di Jean-Eric Vergne – l’unico due volte campione nella storia della Formula E – e del campione del 2022 Stoffel Vandoorne, nonché sulla velocità della DS E-TENSE F23 sviluppato da DS Performance.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance ha dichiarato: “L’E-Prix di Shanghai concluderà un periodo di gare molto intenso, che ci vede in azione ogni due settimane da metà marzo. In questo periodo siamo sempre stati tra i primi. Infatti siamo stati costantemente veloci nelle prove libere e spesso molto veloci anche in gara, con un paio di podi e diversi punti raccolti come risultato”.

“Ora Shanghai rappresenta una nuova sfida. Questa è una sede nuova per noi, dove sappiamo che la gestione energetica sarà fondamentale per il risultato finale. Tutta la squadra ha lavorato molto duramente per preparare questa doppia sfida e daremo tutto per ottenere ancora più punti. Siamo più motivati ​​che mai a continuare la nostra scalata verso i podi del campionato, sia nella classifica piloti che in quella dei team di DS Automobiles. Mentre ci dirigiamo verso questo entusiasmante fine settimana, siamo determinati a dare il massimo.”