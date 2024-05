Jeep Avenger 4xe, dove vedere la presentazione live in streaming

All’indomani della versione e-Hybrid, è pronta al debutto la nuova Jeep Avenger 4xe con trazione integrale e, ovviamente, elettrica. La curiosità è salita alle stelle negli ultimi giorni prima della presentazione ufficiale. Sarà possibile, come accaduto recentemente per la presentazione della Alfa Romeo Milano (poi Junior) con il reveal in diretta streaming nel riquadro video in fondo all’articolo.

La diretta video avrà inizio oggi, giovedì 22 maggio 2024, alle 16:30 e il filmato sarà disponibile anche in differita dopo l’evento. La Jeep Avenger è la più compatta del marchio del gruppo Stellantis ed è anche la prima ad essere proposta anche in versione completamente elettrica, senza trascurare le versioni a benzina e mild hybrid.

La 4xe, con un arrivo nelle concessionarie atteso per la fine del 2024, introdurrà inoltre la trazione integrale. Ad oggi, sono emerse diverse informazioni sulla Avenger 4xe, indiscrezioni su indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi. La base tecnica è simile a quella della Avenger e-Hybrid, con un sistema mild-hybrid a 48 V in cui il motore a combustione interna da 1,2 litri e 136 CV funge da generatore per alimentare due motori elettrici da 29 CV ciascuno, questi posizionati uno davanti e uno dietro. I motori della e-Hybrid forniscono la trazione integrale elettrica grazie alla tecnologia “power looping”. Si tratta della disponibilità della trazione integrale anche con batteria scarica.

Gli ordini per la nuova Avenger 4xe dovrebbero aprirsi solo dopo l’estate, e sebbene i prezzi non siano ancora stati comunicati, è probabile che siano superiori a quelli della e-Hybrid. Quest’ultima parte da 26.000 euro.

Con una lunghezza di appena 4,08 metri, l’Avenger è la più piccola delle Jeep. Il suo design distintivo la rende immediatamente riconoscibile. All’interno dell’Avenger troviamo plastiche dure ma dall’aspetto piacevole, arricchite da colori vivaci. Il bagagliaio è ben sfruttabile, con una capacità di 380 litri senza rinunciare ai sedili posteriori. Tutto il resto, neanche a dirlo, non vediamo l’ora di scoprirlo nella presentazione in live.