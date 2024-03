Jeep Avenger e-Hybrid: test drive al Balocco per i giornalisti europei

A partire da oggi 12 marzo e fino al prossimo 20 marzo, presso la pista del Balocco, i giornalisti di tutta Europa avranno la possibilità di valutare con mano le caratteristiche uniche dei famosi veicoli e-Hybrid del marchio Jeep. Il nuovo Jeep Avenger e-Hybrid sarà il primo veicolo a essere testato durante l’evento. L’evento dei media day è progettato per dimostrare che il marchio Jeep è leader nell’offrire una vettura di questo tipo con prestazioni paragonabili a quelle di un ibrido completo.

Dal 12 al 20 marzo al Balocco test drive per Jeep Avenger e-Hybrid e gli altri veicoli del brand

L’inizio è segnato dal debutto della nuova Jeep Avenger e-Hybrid. Questo veicolo, dotato di eccezionali capacità di guida e basse emissioni di CO2, è spinto dal suo innovativo motore ibrido da 48 Volt, contribuendo così al percorso pionieristico del marchio Jeep verso l’elettrificazione. In questa maniera i giornalisti potranno vedere dal vivo che il motore che alimenta il nuovo Jeep Avenger e-Hybrid rappresenta un livello di conquista tecnologica senza precedenti, offrendo sia comfort che prestazioni.

Grazie a questa tecnologia avanzata, Jeep Avenger e-Hybrid offre un’esperienza di guida eccezionalmente fluida, permettendo ai fortunati giornalisti di sperimentare la mobilità elettrica a velocità inferiori. Questo è reso possibile dall’integrazione del cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce con il suo motore elettrico integrato. Il nuovo modello di Jeep è stato concepito come il primo passo nell’elettrificazione.

Utilizza un propulsore basato su un sistema ibrido leggero da 48 V, che offre un’esperienza quasi completa di guida ibrida. L’intero sistema ibrido a 48 V aggiunge solo 60 kg al peso totale del veicolo rispetto a un cambio automatico convenzionale. Ciò significa che il peso complessivo del nuovo Avenger e-Hybrid rimane estremamente contenuto, pari a soli 1.280 kg.

Il nuovo Avenger e-Hybrid offre una importante riduzione del consumo di carburante grazie al suo sistema di rigenerazione della frenata, che consente di immagazzinare energia per il ciclo ibrido quando necessario. Inoltre, il cambio automatico elettrificato integrato nel sistema ibrido a 48 V contribuisce a ridurre il consumo di carburante fino al 20 per cento rispetto a un cambio automatico convenzionale.

Un’altra caratteristica che rende la guida del nuovo Jeep Avenger e-Hybrid più semplice e piacevole è sicuramente la nuova trasmissione e-DCT6, ora disponibile su tutta la gamma Avenger. Questa trasmissione è ideale per una guida senza stress sia in città che in autostrada, e offre paddle dello sterzo per aggiungere un tocco di divertimento a questa esperienza di tranquillità. Il nuovo Avenger e-Hybrid presenta oltre 200 mm di altezza da terra, con un angolo di attacco di 20°, un angolo di uscita di 20° e un angolo di rampa di 34°, confermando che la leggendaria capacità Jeep è ancora ben presente, ora abbinata alla tecnologia ibrida. La nuova vettura della casa americana di Stellantis sarà disponibile presso le concessionarie Jeep a partire dalla fine di aprile.

Eric Laforge, numero uno di Jeep in Europa, ha dichiarato: “Per noi, la nuova Avenger e-Hybrid è davvero importante in quanto rafforza ulteriormente la nostra promessa di ‘libertà di scelta’ per i clienti. Rappresenta una terza opzione, accanto alle motorizzazioni benzina e completamente elettrica, offrendo un primo accesso alla mobilità elettrica per coloro che non sono ancora pronti per abbracciare completamente questa tendenza di mercato. Il nuovo Avenger e-Hybrid unisce l’elettrificazione e il cambio automatico, rispondendo alle esigenze di molti clienti in questo momento.”