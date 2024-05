DS Automobiles: la sostenibilità è uno degli elementi cardine nello sviluppo delle sue auto

Personalizzazione, raffinatezza, tecnologia, attenzione ai dettagli, savoir-faire del lusso francese. A tutte queste caratteristiche di DS Automobiles e della sua gamma di modelli bisogna aggiungere il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità, di cui si tiene conto fin dalla progettazione fase di un nuovo modello. I materiali e la forma dei diversi componenti del veicolo non vengono scelti esclusivamente in base ad aspetti stilistici: l’ecodesign è diventato un concetto prioritario per limitare l’impatto di ciascun veicolo sull’ambiente.

DS Automobiles sviluppa i suoi veicoli integrando fino al 95% di materiali ecologici e utilizzando fino all’85% di parti riciclabili

Uno degli ultimi lanci dell’azienda francese, la DS 4 è realizzata con il 95 per cento di materiali riutilizzabili e l’85 per cento di parti riciclabili. Il 30 per cento del suo peso proviene da materiali rinnovabili o riciclati, suddivisi tra metalli e polimeri. La nuova berlina del marchio incorpora elementi che derivano dalla sua costante sperimentazione con elementi naturali o recuperati. Un buon esempio è il cruscotto che, oltre ad attirare l’attenzione per il suo design, è realizzato al 20 per cento in canapa per le parti non visibili. Tra i materiali riciclati, fibre di polipropilene, poliestere ed elastomero vengono utilizzate sotto il telaio come deflettori, per ridurre il rumore o come punti di appoggio.

Come si può vedere dai dati DS 4, l’economia circolare è molto presente nella produzione dei veicoli DS Automobiles. Nei centri produttivi del Brand viene recuperato ben il 94% dei rifiuti, di cui 700.000 tonnellate di metalli all’anno, che vengono riutilizzati sia nelle acciaierie che nelle fonderie. Inoltre, l’82 per cento dei rifiuti non metallici viene trattato attraverso altri canali di recupero.

Per quanto riguarda i materiali con cui fabbrica i suoi modelli, DS Automobiles seleziona materiali ecologici, classificati come plastica riciclata, materiali naturali e biomateriali. Ad esempio, elementi come i coprimozzi sono realizzati con poliammide riciclata, mentre la griglia di aspirazione dell’aria utilizza polipropilene riciclato. Sul parabrezza l’isolamento acustico è realizzato con feltro di lana di vetro riciclata.

Il lusso francese e la tecnologia più all’avanguardia sono compatibili con l’utilizzo di materiali riciclati e naturali. In DS Automobiles rappresentano il 29 per cento dei materiali utilizzati nei loro veicoli, a cui vanno aggiunti 200 kg di polimeri, di cui circa il 15 per cento sono fabbricati con risorse ecologiche (40 per cento riciclati, 60 per cento naturali).

La costante ricerca sulle materie prime e sulle tecniche artigianali contraddistingue DS Automobiles fin dalla sua nascita. Questa ricerca di raffinatezza e distinzione non trascura la sostenibilità, come dimostrato nelle sue concept car come la DS Aero Sport Lounge. Oltre alle linee aerodinamiche, alle ruote da 23” progettate per ottenere la massima efficienza e al motore elettrico da 680 CV con 650 chilometri di autonomia, i suoi interni si distinguono per l’utilizzo di materiali naturali, come il cotone satinato o la paglia di segale che, grazie alla l’utilizzo di tecniche artigianali del XVII secolo e la collaborazione con la maison parigina Lison de Caunes, riescono a conferire all’abitacolo vettura un’atmosfera unica ed esclusiva, in perfetta armonia con la natura.