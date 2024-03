DS 4 E-TENSE alla scoperta del luxury shopping di Forte dei Marmi

La DS 4 E-TENSE ha fatto tappa a Forte dei Marmi, celebre località toscana amata dai VIP. Qui, tra locali alla moda e boutique di lusso, è possibile imbattersi in personaggi famosi, che scelgono la perla della Versilia per alcune loro uscite. In questo luogo il passato e il futuro si intrecciano, in una tela votata alla Dolce Vita.

Circondata dalle Alpi Apuane e affacciata con dolcezza sul mar Ligure, la località di villeggiatura in provincia di Lucca è stata scelta dalla casa automobilistica francese, della galassia Stellantis, per un’immersione nelle sue atmosfere luxury. L’arrivo a Forte dei Marmi si è palesato durante gli orari di apertura (8-14) dell’omonimo mercato all’aperto, che porta il prêt-à-porter in Piazza Marconi.

Qui, a poca distanza dagli storici stabilimenti balneari, con le iconiche cabine di legno sulla spiaggia dorata, la DS 4 E-TENSE ha iniziato il suo tuffo nella magia della Versilia. Questa vettura, dai lineamenti gradevoli, offre tecnologie all’avanguardia. Varcando la soglia di accesso, si scopre un abitacolo che ridefinisce i parametri nel segmento di mercato in cui il modello transalpino va ad inserirsi.

Il Centro Stile DS Automobiles ha ridotto il superfluo per unire analogico e digitale, in modo da regalare un’esperienza user-friendly. Tutto è stato studiato con cura, dagli aspetti materici a quelli connessi al software, per facilitare la vita a bordo, in un quadro ergonomicamente efficace. Nel tunnel centrale domina il minimalismo, con il moderno e-TOGGLE al posto della tradizionale leva del cambio.

Foto DS Automobiles

Ampio il bagagliaio, per assecondare meglio gli spostamenti familiari. L’abitacolo, generosamente dimensionato, offre comoda accoglienza ai suoi ospiti. Il viaggio autostradale da Milano a Forte dei Marmi ha dato modo di verificare la bontà della propulsione ibrida della DS 4 E-TENSE, che si può modulare in vario modo, per assecondare le esigenze di guida del momento. Con il settaggio Comfort, una telecamera frontale rileva in anticipo le condizioni del manto stradale, regolando di conseguenza gli ammortizzatori per un assorbimento morbido.

L‘auto francese dispone anche della tecnologia DS DRIVE ASSIST 2.0, che aiuta nella guida. C’è pure l’intelligenza artificiale, con l’integrazione di ChatGPT nel sistema di comandi vocali DS IRIS SYSTEM, con cui DS Automobiles stabilisce un primato tra i brand europei. Così, anche a Forte dei Marmi, chi stava a bordo ha potuto scoprire i segreti della città, attingendo in modo immediato notizie utili da una ricchissima banca dati.