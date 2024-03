Maserati MC20: ecco la Dakar Edition per l’off-road

La Maserati MC20 ha rappresentato un salto qualitativo per il costruttore modenese, con la sua carrozzeria in fibra di carbonio e un motore V6 biturbo da ben 630 CV.

Al momento, il Tridente non prevede aggiornamenti significativi per la MC20, se non l’introduzione della versione completamente elettrica Folgore, quindi certamente non vedremo una versione off-road in grado di competere con artisti del calibro di Lamborghini Huracan Sterrato e Porsche 911 Dakar.

Maserati MC20: un progetto digitale immagina la versione fuoristrada

Tuttavia, in questo articolo vi mostriamo il progetto digitale della Maserati MC20 Dakar Edition ideato da Siim Parn, noto come spdesignest su Instagram. Questi render mostrano la supercar di Maserati trasformata in una vettura adatta all’off-road.

Possiamo vedere una carrozzeria bianca lucida con rivestimenti neri opachi, delle sospensioni rialzate, degli pneumatici più adatti al fuoristrada, dei ganci traino e un esclusivo portapacchi sul tetto con luci frontali. L’aggiunta di piastre paramotore in alluminio satinato completa il look audace.

Questo progetto digitale riflette una crescente tendenza nell’automobilismo: la fusione tra prestazioni elevate e capacità off-road, evidenziando un interesse per veicoli che coniugano l’eccellenza ingegneristica con l’avventura e l’esplorazione.

La Maserati MC20 Dakar Edition in questione, sebbene al momento sia solo un concept digitale, solleva interrogativi sulle potenziali direzioni future per marchi prestigiosi come Maserati, in un’era dominata da rapidi cambiamenti tecnologici. Infine, potremmo vedere presto un esemplare reale progetto da 7Design.