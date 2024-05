Nuova Fiat Fastback: sarà così il futuro SUV coupé?

Nuova Fiat Fastback è uno dei modelli che nei prossimi anni entreranno a far parte della gamma della casa automobilistica torinese. Anche questo modello farà parte della nuova famiglia di Fiat Panda che farà il suo debutto proprio con la presentazione della nuova Fiat Panda l’11 luglio 2024. A proposito di questa auto sappiamo che avrà dimensioni leggermente inferiori rispetto alla nuova Fiat Multipla che debutterà nel 2025 e dunque può benissimo essere considerata una sorta di erede di Fiat 500X.

Ecco come potrebbe apparire il futuro SUV coupé di Fiat che si potrebbe chiamare nuova Fiat Fastback

Il debutto sul mercato della nuova Fiat Fastback avverrà molto probabilmente nel corso del 2026. Questa sarà una vettura globale che sarà venduta anche in Sud America e in altre aree del mondo. Non è ancora chiaro in quale stabilimento di Stellantis sarà fabbricata questa auto. Si spera che possa essere uno dei modelli che in futuro saranno prodotti in Italia ma al momento non vi sono certezze in proposito.

Nuova Fiat Fastback è stata protagonista nei giorni scorsi di un render realizzato dal creatore digitale Kleber Silva che immagina così l’aspetto di questo futuro modello di Fiat che di sicuro all’interno della gamma della casa automobilistica torinese avrà il suo perchè fornendo una alternativa a chi cerca un SUV dal design più sportivo e meno pratico rispetto a quello della futura Fiat Multipla.

Ricordiamo che anche questa auto è stata anticipata nei mesi scorsi da Fiat con un famoso video teaser in cui sono stati mostrati i futuri modelli che arriveranno nella gamma del brand italiano di Stellantis sotto forma di concept. Anche questa auto dovrebbe usare la piattaforma smart car di Stellantis e arrivare sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che con motore endotermico. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità emergeranno da Fiat nel corso dei prossimi mesi.