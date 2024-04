Chrysler Pacifica celebrata come il minivan più premiato da sette anni consecutivi con una nuova campagna

Per celebrare la Chrysler Pacifica come il minivan più premiato per sette anni consecutivi, il marchio Chrysler sta lanciando una nuova campagna pubblicitaria multimediale “Thanking Our Parents“, che dedica riconoscimenti e ringrazia personalmente i diversi tipi di genitori che continuano a preferire il marchio che offre caratteristiche high-tech innovative, design degli interni pluripremiato, le caratteristiche di sicurezza più standard e il sistema di trazione integrale più avanzato disponibile nella sua categoria.

La nuova campagna per Chrysler Pacifica e Pacifica Hybrid “Thanking Our Parents” abbraccia televisione, digitale e social media

“Con oltre 175 riconoscimenti e riconoscimenti del settore, la Chrysler Pacifica è il minivan americano più premiato da sette anni consecutivi, e dobbiamo questo risultato ai tanti genitori là fuori che sono stati per noi, come marchio, fonte di ispirazione per creare e fornire design innovativi, caratteristiche e tecnologie che offrono ai nostri clienti il ​​veicolo familiare per eccellenza”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler di Stellantis. “Questa campagna è il nostro “ringraziamento” ai genitori e agli autisti e per far loro sapere che senza di loro non avremmo non essere il minivan premiato che siamo oggi.”

La campagna multicanale comprende tre spot da 30 secondi che si estendono su trasmissioni, canali di social media e video online: ” Boy Mom ” evidenzia il caos che deriva dall’essere madre di più ragazzi di età inferiore ai 10 anni e riconosce che, anche se i genitori possono essere impegnati, mantenere la famiglia al sicuro è una priorità assoluta. Lo spot riconosce il “Boy Mom” ​​per essere stato l’ispirazione dietro la Chrysler Pacifica con le caratteristiche di sicurezza più standard del settore.

“Empty Nesters” mette in luce i genitori che accompagnano il loro ultimo figlio al college e riconosce che una nuova libertà è all’orizzonte. Lo spot ringrazia gli “Empty Nesters” per aver ispirato la creazione della Pacifica Plug-in Hybrid, che offre 520 miglia di autonomia combinata a benzina ed elettrica e intrattenimento integrato sui sedili posteriori, consentendo ai genitori di perseguire qualsiasi avventura desiderino o niente di tutto questo.

” Dog Mom ” mette in evidenza i genitori di animali domestici, soprattutto quelli con cani grandi e soffici. Lo spot ringrazia i “genitori di animali domestici” che sono stati l’ispirazione per la creazione della Chrysler Pacifica, che è dotata di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go per organizzare tutti i giocattoli e dell’aspirapolvere integrato Stow ‘n Vac per ripulire il disordine che hanno lasciarsi alle spalle. Il marchio Chrysler ha creato la campagna in collaborazione con Doner.