Fiat Topolino e Citroen Ami: in arrivo un temibile concorrente

Fiat Topolino e Citroen Ami sono i due quadricicli elettrici di Stellantis che insieme a Opel Rocks stanno riscuotendo un grande successo sul mercato. Tutti e tre i modelli vengono prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco per il quale è stato previsto un investimento di 300 milioni di euro che raddoppierà la produzione con l’aggiunta anche della nuova Fiat Multipla che inizierà ad essere prodotta in quella fabbrica entro la fine del 2025.

Il successo di Citroen Ami e Fiat Topolino fa ingolosire la concorrenza, in arrivo un temibile rivale

Il successo di Fiat Topolino e Citroen Ami ha risvegliato l’appetito di molte case automobilistiche che hanno deciso di lanciare anche loro veicoli di questo tipo per portare via qualche cliente alle vetture del gruppo Stellantis. Il caso più eclatante è sicuramente quello di Nissan che entrerà nel settore della micro mobilità con il lancio del quadriciclo elettrico S04 Nanocar in Francia, previsto per il mese di giugno. Questa vettura offrirà due varianti, classificate nelle categorie L6e e L7e, con velocità massime rispettivamente di 45 km/h e 85 km/h, e autonomie dichiarate di 175 km e 149 km secondo il ciclo WMTC. Equipaggiata con due batterie da 5,6 kWh, la caratteristica distintiva di questa microcar è la possibilità di sostituire le batterie presso apposite strutture di assistenza.

Il prezzo di questo modello non è stato comunicato ma si dice che possa costare più di Citroen Ami e Fiat Topolino. Si parla di prezzi compresi tra i 14.870 e i 16.660 euro. Nonostante costi di più il fatto che avrà un’autonomia più che doppia rispetto al duo di Stellantis e anche grazie ad un design più stiloso potrebbe rappresentare un rivale molto difficile da sconfiggere per i quadricicli di Stellantis. Vedremo quando questo veicolo arriverà anche dalle nostre parti come sarà accolto.