La nuova Fiat 600 veicolo ufficiale al “17° Festival del Cinema Italiano”

Associando la propria immagine al cinema del suo paese d’origine, la nuova Fiat 600 è il “Veicolo Ufficiale” del “17° Festival del Cinema Italiano”, iniziativa che si svolge da aprile a luglio 2024, percorrendo il Portogallo da nord a sud, in due dozzine di città. L’inizio è avvenuto il 12 aprile, con il “Festival di Lisbona”, azione che proseguirà fino al 21 (domenica), dopodiché la carovana partirà per il restante tour cinematografico.

La nuova Fiat 600 è esposta sotto i riflettori nelle varie fasi di un’iniziativa iniziata a Lisbona e che proseguirà, fino a luglio, in altre 20 città portoghesi

La nuova Fiat 600 – uno degli ultimi lanci del marchio italiano nel nostro Paese – ha lo status di “Veicolo Ufficiale” dell’evento dove, tra i molteplici film in mostra, viene proiettato lo spot “The Upgrade” proiettato, nella sua versione da 60”, con i palcoscenici al Cinema São Jorge, UCI El Corte Inglés e Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, oppure al Cinema Fernando Lopes, Teatro Maria Matos, Palácio o Grilo e Centro Cultural di Belém.

“Si tratta di un evento culturale di enorme espressione, in cui il cinema italiano, forte di una storia pluridecennale, dimostra tutta la sua vitalità e l’enorme salto di qualità compiuto nel tempo”, afferma Luis Domingues, Direttore Marketing di FIAT Portogallo. “È quindi naturale questo sodalizio tra FIAT, realizzato attraverso la nostra nuova Fiat 600, un modello che rispecchia l’attuale direzione che il Marchio sta prendendo, soprattutto nell’universo dell’elettrificazione diffusa che l’industria sta abbracciando, rendendolo una chiara allusione alle sue radici e nel percorso delle altre azioni culturali alle quali la FIAT è stata associata” .

Tra i molteplici ospiti e presenze vip, spicca il nome di Andrea Fabrizzi, colui che, oltre ad essere un dj, è responsabile dell’archivio CAM Sugar, essendo stato lui a ritrovare le cassette con il brano originale non pubblicate in commercio, che è stata registrata per il film “La Dolce Vita”, di Federico Fellini, melodia che accompagna gli spot con Leonardo Dicaprio, ovvero “The Driver”, dedicato alla Fiat 500 ( vedi link ) e ora alla Fiat 600. Riferimento, tra gli altri, per la giovane attrice italiana Benedetta Porcaroli, diventata famosa per il suo ruolo in una popolare serie italiana, trasmessa sul canale Netflix.

Con una storia di oltre un decennio e mezzo di crescita mediatica, così come per dimensione e qualità delle opere cinematografiche presentate, il “Festival del Cinema Italiano” è una delle rassegne cinematografiche più apprezzate del Paese. Questa edizione comprende una cinquantina di film. Il clou è il Ciclo Cinematografico del 25 aprile, con l’organizzazione dell’evento legato in questa edizione alle celebrazioni dei “50 anni del 25 aprile 1974” e alle celebrazioni dei 50 anni di democrazia in Portogallo.

Organizzato dall’Associazione Il Sorpasso, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia, dell’ICA – Istituto del Cinema e dell’Audiovisivo, dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, del Ministero della Cultura italiano, di Cinecittà e del Comune di Lisbona, dell’Associazione “Il Sorpasso” Festival del Cinema” girerà il Portogallo da nord a sud e nelle isole, visitando le città continentali di Abrantes, Almada, Alverca, Aveiro, Barreiro, Beja Coimbra, Espinho, Évora, Lagos, Leiria, Lisbona, Penafiel, Porto, Setúbal, Vila Velha de Ródão, unendosi a Funchal (Madeira) e Angra do Heroísmo e Graciosa (Azzorre).