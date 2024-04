Nuova Citroen C3: aperti gli ordini per le versioni con motore a benzina

Aprendo oggi gli ordini per le versioni benzina della nuova Citroen C3, la casa francese rinnova un best-seller sul mercato europeo, che ha venduto oltre 1,5 milioni di unità dal 2016. Questo modello iconico è ancora oggi un grande successo, con una curva del ciclo di vita che continua senza sosta. Con ogni nuova generazione della C3, Citroën ha deciso di scuotere il mercato offrendo un concetto innovativo pur mantenendo le sue qualità: design unico e forte, comfort di bordo distintivo, equipaggiamenti utili per la vita di tutti i giorni e posizionamento di prezzo interessante.

Nuova Citroen C3: in Europa aperti gli ordini per le versioni a benzina

La nuova Citroen C3 non fa eccezione a questa regola e apporta una vera differenza nel mercato delle berline a benzina del segmento B. Innovativo, moderno e intelligente, è un miglioramento rispetto alla generazione precedente sotto ogni aspetto. Popolare soprattutto, si rivolge a un vasto pubblico perché è conveniente e offre diverse soluzioni energetiche adatte alle esigenze del cliente.

Nella Nuova Citroen C3 tutto è pensato per esaltare semplicità e benessere. Offre quindi la versione Hybrid 100 che facilita l’accesso all’elettrificazione. In grado di completare fino al 50% dei viaggi urbani in modalità elettrica senza il vincolo della ricarica, consente ai clienti di godere della fluidità e della flessibilità della guida elettrica riducendo al contempo il budget e l’impatto ambientale.

Per andare oltre, Citroën dota per la prima volta la C3 del suo innovativo ed esclusivo sistema di sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, di serie su tutte le versioni, che completa l’effetto cocooning offerto dai sedili Citroën Advanced Comfort ridisegnati e dalla nuova architettura della plancia C Zen Lounge, progettato per aumentare la serenità a bordo grazie al suo stile ordinato, al Citroën Head-Up Display e al volante compatto.

La Nuova C3 offre una sintesi ottimale di design, comfort e tecnologia, pur mantenendo un posizionamento di prezzo molto interessante. La C3, infatti, è disponibile a partire da 14.990 euro nella motorizzazione 1.2 benzina da 100 cavalli dotata di cambio manuale. Le prime consegne dovrebbero arrivare nell’estate del 2024. La versione Hybrid 100 sarà disponibile entro la fine dell’anno. Accanto al motore 1,2 l Turbo, la Nuova C3 offre per la prima volta un propulsore ibrido grazie alla modularità della piattaforma SmartCar , progettata per essere versatile e multi-energia.

L’Hybrid 100: La nuova Citroen C3 rende l’elettrificazione più accessibile offrendo la tecnologia Hybrid 48V. Compatta, leggera e conveniente, questa soluzione è particolarmente adatta per questa versatile vettura urbana , che consente di effettuare fino al 50% degli spostamenti urbani in modalità elettrica . Senza vincoli di ricarica, ti permette di godere di tutti i vantaggi della guida elettrica, dalla facilità di guida senza rumore o vibrazioni alla possibilità di guidare in zone a basse emissioni , riducendo il tuo budget e il tuo impatto ambientale.

Questa ibridazione combina i vantaggi della benzina e dell’elettrico con due motori che funzionano insieme o separatamente, automaticamente e senza l’intervento del conducente. Basato sulla tecnologia Hybrid 48V, è composto da una batteria agli ioni di litio da 48 V che si ricarica durante determinate fasi di guida, un motore a benzina 3 cilindri da 100 CV (75 kW) di nuova generazione progettato per adattarsi specificamente a questo nuovo sistema ibrido e abbinato al nuovo cambio elettrificato a doppia frizione ë-DCS6 che integra un motore elettrico ë-Motor da 21 kW prodotto in Francia.

Più piacere di guida riducendo consumi ed emissioni. Semplice e fluida nell’utilizzo, la Hybrid 100 offre piacere e versatilità con una coppia di 205 Nm (55 Nm per il motore elettrico) riducendo emissioni e consumi di quasi il 10% rispetto ad una equivalente versione a benzina. Nel ciclo misto WLTP, questa versione è omologata a 117g CO2/km. In caso di forti accelerazioni, il motore elettrico eroga una potenza aggiuntiva di 9 kW (circa 12 CV), assicura sempre un elevato livello di comfort garantendo al tempo stesso una ripresa dinamica.

Il motore turbo da 1,2 litri: come opzione entry-level, la nuova Citroen C3 propone un motore Turbo benzina da 1,2 litri con una potenza di 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Completamente riprogettato per prestazioni e affidabilità , questo motore è ora dotato di catena di distribuzione. Garantisce grande accessibilità e versatilità di utilizzo per la C3. Nel ciclo misto WLTP, questa versione punterà a 126g CO2 / km (omologazione in fase di validazione).