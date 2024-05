DS: presentata l’elegante Collezione Antoine de Saint-Exupéry

DS Automobiles continua col suo programma di presentazione di nuove Collezioni destinate ai modelli della sua gamma, puntando su una cadenza annuale. La nuova Collezione, appena presentata dal costruttore francese di casa Stellantis, introduce un rapporto con un vero e proprio simbolo nella storia della Francia; parliamo del poeta e viaggiatore Antoine de Saint-Exupéry. Grazie alle sue storie si è potuto dare vita a tre modelli a marchio DS Automobiles dotati di caratteristiche distintive, legati a quattro fra le sue opere più note: Il Piccolo Principe, Corriere del Sud, Cittadella e Volo di Notte. La volontà del costruttore, come dichiarato da Olivier Francois che è CEO di DS Automobiles, è in questo caso quella di evocare ciò che il marchio stesso rappresenta ovvero “una piccola dose in più di anima che fa la differenza”.

Antoine de Saint-Exupéry, in virtù della sua attività di narratore, aviatore, artista, umanista e scienziato, è diventato ben presto una leggenda in Francia e non solo.

Con la pubblicazione de “Il Piccolo Principe”, nel 1943, Antoine de Saint-Exupéry conquisto veramente il cuore dei lettori su scala globale grazie a un racconto poetico impreziosito dalle illustrazioni dello stesso autore che narra la storia di un giovane principe proveniente da un pianeta lontano che incontra un aviatore bloccato nelle sabbie del deserto. Attraverso le avventure del Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry affronta temi universali come l’amore, l’amicizia, la solitudine e la ricerca del senso della vita, incantando milioni di lettori a livello internazionale. “Il Piccolo Principe” è l’opera letteraria più tradotta al mondo.

Traendo ispirazione dalle storie di de Saint-Exupéry, DS Automobiles ha unito le forze con la Successione Saint-Exupéry – d’Agay, che rappresenta gli eredi e gli aventi diritto dell’iconico intellettuale francese, per dare vita alla nuova Collezione Antoine de Saint-Exupéry che ha permesso di puntare su tre modelli, ognuno dei quali racconta una storia con la firma dell’eterno Antoine de Saint-Exupéry.

L’ispirazione di DS Automobiles nei confronti di Antoine de Saint-Exupéry passa da tre modelli che si ispirano alle storie dell’intellettuale francese

La nuova Collezione Antoine de Saint-Exupéry viene proposta sulle DS 3, DS 4 e DS 7 e introduce una firma condivisa legata alla storia dell’intellettuale col compito di rendergli omaggio nell’80esimo anniversario della sua scomparsa. I tre modelli che fanno parte della Collezione vengono proposti nella colorazione “Volo di Notte”, una vernice perlacea composta da pigmenti che producono degli eleganti riflessi dorati ricordando il cielo stellato dell’alba. All’interno dell’abitacolo viene invece riprodotta un’atmosfera che rimarca il legame con l’aviazione della prima metà del XX Secolo, grazie anche all’utilizzo di una calda e resistente Pelle Nappa Marrone Criollo, ovvero di materiali nobili tipici dell’approccio premium di DS Automobiles. Viene proposta pure una nuova tecnica di ricamo per il rivestimento del cruscotto che evoca la scia di un aereo in volo.

Dei badge dedicati, sia dentro che fuori, come anche nel caso dei loghi sui battitacco completano la firma stilistica tipica di questa nuova Collezione Antoine de Saint-Exupéry. Questi riportano infatti citazioni e disegni, tratti provenienti dalle opere che hanno ispirato la Collezione accanto alla firma dello stesso Antoine de Saint-Exupéry integrata nel logo speedform che evoca la fusoliera di un aereo. Volendo celebrare il lancio di questa Collezione, DS Automobiles ha pensato di offrire ai primi 80 clienti europei un certificato con il nome di una stella.

I tre modelli della Collezione citano tre opere di Antoine de Saint-Exupéry

Si comincia dalla DS 3 Antoine de Saint-Exupéry che introduce una citazione derivante da “Il Piccolo Principe”. In questo caso troviamo interni Opéra in Pelle Nappa Marrone Criollo con rivestimenti speciali per la plancia e per i pannelli delle portiere. Le cuciture sono satinate e vengono proposte in modo da ricordare una stella cadente mentre le cuciture point-perle sono proposte in color Terre de Cassel, mentre sono in pelle anche i rivestimenti degli airbag.

Sui battitacco c’è la citazione “Per […] quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide”, tratta proprio da “Il Piccolo Principe”, accanto a un disegno di Antoine de Saint-Exupéry. All’esterno non mancano i badge dedicati sulle portiere anteriori, così come sui copriruota in tinta “Volo di Notte” su cerchi Nice da 18 pollici. Si può avere con propulsore E-TENSE elettrico, HYBRID e PureTech 130, a benzina, o BlueHDi 130 nel caso del diesel. Tre i colori con tetto nero: Volo di Notte, Grigio Cristallo e Nero Perla. Prezzi a partire da 36.050 euro.

Le DS 4 e DS 7 si ispirano, rispettivamente, al Corriere del Sud e a La Saggezza delle Sabbie

La DS 4 Antoine de Saint-Exupéry riprende invece una citazione derivata dal “Corriere del Sud”, primo libro pubblicato da Antoine de Saint-Exupéry: “Le stelle determinano le distanze reali per noi”. Gli interni sono risolti in Pelle Marrone Criollo Opéra con finiture esclusive, a cominciare dalle doppie cuciture Criollo e Terre de Cassel utilizzate per la plancia e per il rivestimento dei pannelli delle portiere. I sedili anteriori hanno funzioni di massaggio e sono anche riscaldanti e rinfrescanti.

Anche in questo caso la plancia ospita il badge Antoine de Saint-Exupéry oltre alla citazione dedicata, mentre il disegno di un aereo è riportato sui battitacco delle portiere anteriori. I cerchi sono i Siviglia diamantati da 19 pollici con copriruota in tinta “Volo di Notte”. Quattro le motorizzazioni disponibili sulla DS 4: PLUG-IN Hybrid 225, HYBRID, PureTech 130 a benzina e BlueHDi 130 a diesel. Tre le colorazioni disponibili con tetto nero, le stesse della DS 3 Antoine de Saint-Exupéry: prezzi a partire da 43.700 euro.

Infine la DS 7 Antoine de Saint-Exupéry riporta la citazione “E la via del dialogo tra le stelle e noi”, estratta da “La Saggezza delle Sabbie”. Gli interni sono risolti in Pelle Nappa Opéra Marrone Criollo accompagnata da ricami Tramontana e cuciture point-perle Terre de Cassel; come negli altri casi c’è il badge Antoine de Saint-Exupéry sulla plancia, abbinato alla frase dedicata oltre che le stelle abbozzate sui battitacco delle portiere anteriori.

Le cuciture e i braccioli in Criollo Marrone conferiscono un ulteriore tocco di eleganza così come il volante rivestito in Pelle Basalto Era, così come la copertura degli airbag. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e rinfrescanti mentre i finestrini fonoassorbenti garantiscono il massimo comfort. All’esterno il badge Antoine de Saint-Exupéry è disposto sempre sulle portiere e ci sono pure i nuovi copriruota in tinta “Volo di notte ” che sottolineano l’esclusività di questa Collezione. Anche i cerchi ruota NEW YORK da 21 pollici sono stati disegnati per la DS 7 PLUG-IN HYBRID 4×4 360. Le motorizzazioni disponibili sono le ibride plug-in da 225, 300 e 360 cavalli di potenza oltre che l’unità diesel BlueHDi 130.

Quattro le tinte disponibili per la carrozzeria: lo speciale Volo di Notte, Grigio Cristallo, Nero Perla e Blu Imperiale. Prezzi a partire da 50.250 euro per la DS 7 BlueHDi 130 con cambio automatico.