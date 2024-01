DS 4 E-Tense: debuttano i nuovi pack Connect One e Connect Plus

Recentemente si è svolta l’esclusiva “DS 4 Experience”, un’esperienza coinvolgente dedicata alla scoperta della berlina premium. Durante l’evento, sono stati messi in risalto il design audace, il comfort elevato e le prestazioni di alto livello del modello, insignito del titolo di “Auto più bella dell’anno 2022”. Inoltre, il pubblico ha espresso particolare apprezzamento per l’implementazione dei rinnovati Pack di Servizi Connessi (Connect One e Connect Plus), che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida della DS 4.

Con l’aggiornamento dei pacchetti Connect One e Connect Plus, DS 4 porta l’esperienza di guida a un nuovo livello.

Il Pack Connect One, incluso nel prezzo e valido per un periodo di dieci anni dall’acquisto della vettura, presenta prestazioni progettate per garantire una guida sicura e serena. Questa novità enfatizza ulteriormente le caratteristiche distintive della DS 4 E-TENSE Plug-In Hybrid, offrendo ai clienti un servizio premium di grande valore. Il pacchetto include tre funzionalità principali, tra cui la “SOS & Assistance”, che attiva un sistema integrato di localizzazione per contattare automaticamente i soccorsi in caso di emergenza.

Il servizio “Telemaintenance DS” offre un contatto diretto con il DS Service, permettendo di monitorare lo stato di salute del veicolo e i dati tecnici attraverso rapporti mensili inviati via e-mail e aggiornamenti. Con il “Maintenance e-book”, il libretto di manutenzione digitale, i clienti possono controllare la cronologia degli interventi sulla propria auto tramite l’app MyDS. Questo include aggiornamenti automatici continui e la possibilità per i clienti di intrattenersi con il display del veicolo quando è parcheggiato, nel rispetto del Codice della Strada.

Il Pack Connect Plus, valido per tre anni dalla data di garanzia del produttore, offre servizi premium aggiuntivi per un’esperienza di guida connessa coinvolgente. Tra i servizi inclusi spicca il sistema di navigazione connesso con riconoscimento vocale, che fornisce accesso a varie funzionalità sviluppate da TomTom, come il traffico in tempo reale e gli avvisi sugli autovelox. Un’innovazione significativa è l’integrazione di ChatGPT nel sofisticato sistema DS IRIS SYSTEM, che trasforma il veicolo in un compagno di viaggio utile e discreto, offrendo una nuova interazione con il veicolo.

Il Pack Connect Plus offre al cliente una serie di funzionalità preziose, tra cui il servizio di Geofencing che avvisa il guidatore dell’ingresso in zone a “basse emissioni”, il Remote Control per gestire la vettura da remoto tramite lo smartphone (blocco/sblocco porte, attivazione clacson e luci), e l’Allarme connesso che avvisa il cliente con un SMS in caso di attivazione dell’allarme mentre è lontano dall’auto. Esclusivamente sulla DS 4 della gamma E-Tense, è disponibile la funzione E-Remote, che fornisce al cliente informazioni sul livello di ricarica e lo stato della vettura direttamente sullo smartphone. In sintesi, il Pack Connect Plus riflette l’audacia e la visione di DS per un futuro automobilistico sempre più connesso e accessibile.

I pacchetti Connect One e Connect Plus di DS 4 offrono una gamma di servizi personalizzati attraverso l’app dedicata MyDS App. Inoltre, l’esclusivo pacchetto “Only You, l’expérience DS” completa l’offerta con un programma di servizi esclusivi per garantire un’esperienza di marca unica. DS Automobiles dimostra la sua capacità di anticipare e rispondere prontamente alle esigenze attuali, mantenendo il cliente al centro e offrendo un mondo confortevole ed esclusivo, su misura per le esigenze individuali, e portando l’esperienza di guida a nuovi livelli in termini di connettività, comfort e raffinatezza.