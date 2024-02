Auto elettriche: nel 2023 sono aumentati di parecchio i punti di ricarica

Nel 2023 c’è stata una crescita significativa nell’infrastruttura di ricarica per auto elettriche in Italia, superando i progressi di altri paesi europei importanti come Francia, Germania e Regno Unito.

In particolare, l’Italia ha registrato un aumento notevole di punti di ricarica a uso pubblico lo scorso anno, raggiungendo 50.678 unità, con un incremento del 38% rispetto all’anno precedente. Tale ampliamento della rete di ricarica è importante per supportare la transizione verso la mobilità elettrica.

Auto elettriche: nel 2023 si è registrato un importante aumento delle colonnine di ricarica pubbliche in Italia

La Lombardia guida la classifica regionale per il numero di punti di ricarica mentre la Campania mostra il maggior incremento annuale. È interessante notare come Napoli abbia superato Milano e Roma in termini di densità di punti di ricarica per km².

La rete di ricarica lungo le autostrade italiane ha quasi raddoppiato il suo numero, un aspetto fondamentale per i lunghi viaggi e per ridurre l’ansia da autonomia degli utenti che guidano un veicolo elettrico.

L’Italia si posiziona favorevolmente nel contesto europeo, sia nel rapporto tra punti di ricarica e veicoli elettrici circolanti che in relazione alla lunghezza della rete stradale. Ciò dimostra un impegno significativo del Bel Paese nello sviluppo di infrastrutture di ricarica per EV.

Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, ha sottolineato che, nonostante i progressi, è essenziale continuare lo sviluppo infrastrutturale. Egli ha messo in evidenza la necessità di una maggiore cooperazione tra vari enti e una semplificazione dei processi burocratici per ottimizzare ulteriormente l’infrastruttura di ricarica.

Circa il 18% delle infrastrutture esistenti risulta inutilizzabile a causa di problemi collegati alla rete energetica o a complessità burocratiche. Questo aspetto richiede un’attenzione particolare per massimizzare l’efficacia dell’infrastruttura esistente.

Sebbene l’infrastruttura di ricarica sia in crescita, Naso ha però evidenziato la necessità di un parallelo sviluppo del mercato delle auto elettriche in Italia. L’annunciata revisione dell’ecobonus, pur avendo dei limiti, è vista come un passo positivo verso questo obiettivo.

L’ottimismo riguardo al continuo miglioramento e ampliamento della rete di ricarica è evidente. Tuttavia, l’effettiva realizzazione di questi piani dipende da vari fattori, tra cui politiche governative, cooperazione industriale e risposta del mercato.