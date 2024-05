Jeep Wagoneer S e Recon: la casa americana darà il via ad una nuova era?

Jeep Wagoneer S e Recon sono le prossime due importanti novità per la casa automobilistica americana di Stellantis. A proposito di queste auto il loro debutto è fissato entro la fine del 2024. Queste vetture arriveranno anche in Europa ma non prima della seconda metà del 2025.

Entro fine anno partirà una nuova era per il brand di Stellantis con le nuove Jeep Wagoneer S e Recon?

Con Jeep Wagoneer S e Recon avrà inizio una nuova era per il brand statunitense di Stellantis. Infatti queste due auto anticiperanno quelle che saranno le novità e gli elementi di design delle future vetture della gamma della casa americana. Inizialmente era previsto l’arrivo di queste auto sul mercato solo e soltanto in versione completamente elettrica.

Dato il rallentamento nella transizione verso le auto a zero emissioni, lo stesso CEO di Jeep Antonio Filosa ha ammesso che è possibile che alla fine Jeep Wagoneer S e Recon possano arrivare anche in versione termica con almeno una variante di questo tipo nella loro gamma. Questo potrebbe consentire loro di aumentare e non di poco le vendite a livello globale.

Ricordiamo infatti che queste due auto saranno due auto globali che saranno vendute in tutto il mondo. Quanto alle caratteristiche e alle specifiche al momento sappiamo solo che Jeep Wagonner S e Recon rappresenterano un netto passo in avanti in termini di tecnologia e lusso rispetto all’attuale gamma di auto del brand americano. Recon sarà un fuoristrada dalle dimensioni più compatte rispetto a Wrangler che offrirà prestazioni off road davvero di altissimo livello. Wagoneer S invece sarà un SUV lungo quasi 5 metri di gran lusso che offrirà il meglio in termini di lusso, tecnologia e design. Si dice che da questa auto possa derivare anche il futuro E-SUV di Alfa Romeo ma al momento sono solo voci. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di queste due attese vetture.