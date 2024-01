Jeep Wagoneer S: primo sguardo al suo interno

Nei giorni scorsi sul web sono apparse le prime immagini senza veli di Jeep Wagoneer S. Adesso il marchio Jeep ha deciso di mostrare altri dettagli del suo nuovo modello ripercorrendo la sua storia leggendaria mentre plasma il suo futuro elettrificato. Il primo SUV moderno dell’industria automobilistica, l’iconica Jeep Wagoneer del 1963, presentava interni lussuosi, materiali esclusivi e finiture di alta qualità. Oggi, il marchio americano rivela maggiori dettagli sul suo primo SUV completamente elettrico al mondo e offre un primo sguardo agli interni della nuovissima Jeep Wagoneer S.

Prime immagini dell’abitacolo del futuro Jeep Wagoneer S che debutterà in autunno

La Jeep Wagoneer S si baserà sulla nuova piattaforma STLA Large altamente flessibile progettata per i BEV e vanta dati prestazionali impressionanti. Gli interni incentrati sulla tecnologia sono altrettanto notevoli e trasudano una perfetta integrazione tra arte e tecnologia. Gli interni della nuova vettura di Jeep sono caratterizzati da tecnologia premium perfettamente integrata con dettagli artigianali accuratamente realizzati.

Questi includono un centro di controllo del conducente personalizzato con un esclusivo interruttore Selec-Terrain esclusivo Jeep e un’illuminazione ambientale dinamica con colori selezionabili. La futura vettura della casa automobilistica statunitense sarà inoltre dotata di serie di un tetto apribile panoramico e, come estensione della collaborazione esclusiva del marchio americano con McIntosh, offrirà un sofisticato sistema audio premium McIntosh con 19 altoparlanti, esclusivo del segmento, di punta.

Jeep Wagoneer S farà il suo debutto in Nord America nel corso del prossimo autunno per poi arrivare anche in Europa molto probabilmente agli inizi del prossimo anno. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane a proposito di questo atteso modello di Jeep destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.